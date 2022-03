Trabajadores, estudiantes, discapacitados y comunidad LGBTTTI, los más discriminados en Michoacán

Trabajadores del sector público y privado, estudiantes, personas con discapacidades y personas de la comunidad de la diversidad sexual son los que sufren más casos de discriminación en Michoacán, de acuerdo al Consejo Estatal Para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia (COEDPREDV).

En el marco del Día Internacional de la Cero Discriminación, Yolanda Guerrero, titular del Consejo que recibe quejas contra personas físicas o morales por discriminación y que aplica sanciones a los infractores, refirió que la única encuesta nacional sobre este tema realizada en 2017, estableció que el 16.9 por ciento de la población en Michoacán había sido blanco de algún acto discriminatorio.

Para entonces, las razones por las que las víctimas fueron discriminadas se relacionaban a su apariencia física, forma de vestir, arreglo personal (incluido el tener tatuajes) y el género.

Datos más actualizados basados en las quejas y denuncias que se han presentado en el COEPREDV desde el 2017 a la fecha, refieren que la mayoría de los 238 casos de discriminación denunciados se relacionan a violencia laboral, violencia escolar, discapacidades y preferencia o identidad sexual.

El 18 por ciento de las quejas que recibió el COEPREDV en casi cinco años, equivalentes a 44 casos, tienen que ver con situaciones de violencia laboral, como discriminación por embarazos, acoso laboral o sexual, entre otros.

Un 16 por ciento, que representa 38 casos, corresponden a violencia escolar, relacionada, por ejemplo, a situaciones en las que alumnos con algún tipo de discapacidad no son aceptados en escuelas o planteles educativos que no cuentan con rampas y adecuaciones para discapacitados, así como casos de bullying.

Otro 14 por ciento de las denuncias, equivalentes a 34 casos, corresponden actos de discriminación contra personas que padecen discapacidad visual, motriz, asperger, auditiva, intelectual o síndrome de down.

Finalmente, el 10 por ciento de las quejas, que representan 23 casos, se presentaron por discriminación por orientación sexual, la mayoría, en perjuicio de personas de la comunidad LGBTTTIQ (Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero, intersexual, queer).

“Los casos de discriminación denunciados traen como consecuencia sanciones para el infractor -económicas o de trabajo social-, pero los casos no denunciados traen como consecuencia que aquel niño o persona va a requerir de una atención psicológica o psiquiátrica, porque va creciendo con ese estigma que cuando sea adulto, le va a costar mucho salir adelante. Nos lleva a tema de salud, de depresiones, inclusive el propio suicidio, desestabilidad personal y familiar”, lamentó Yolanda Guerrero.

La funcionaria consideró que si las autoridades de los tres niveles pusieran mayor énfasis en prevenir y erradicar la discriminación y violencia (no armada), se lograría avanzar con los planes nacional y estatal de desarrollo.

“Estos temas no se notan, no son palpables, y cuando un gobierno ve que no es palpable es mas fácil quitarle que apostarle, pero estamos demostrando que sí se puede porque estamos haciendo convenios con los ayuntamientos de ‘Cero Discriminación’ para evitar la violencia en nuestro estado”, comentó.

La directora de COEPREDV agregó que la mayoría de las quejas son presentadas por mujeres, lo cual, aclaró, no significa que sea este sector el más discriminado, pero sí es el género con una mayor cultura sobre la exigencia del respeto a sus derechos y los de la sociedad.

¿Dónde presentar una queja o denuncia por discriminación en Michoacán?

El Consejo Estatal Para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia recibe quejas de los afectados en su sede ubicada en la calle Zarzamora #320 Fraccionamiento Vista Hermosa, en la ciudad de Morelia, Michoacán.

Los requisitos para poder denunciar un caso son:

1-. La autoridad administrativa a la que se dirige; en este caso el COEPREDV.

2-. Nombre completo, de quién presenta la denuncia. Y en representación de quién lo hace.

3-. Domicilio para recibir notificaciones y documentos.

4-. Escrito con la descripción clara de los hechos y razones en los que se apoye la denuncia.

5-. Nombre completo y domicilio de quien se señala como agresor por infligir cualquier tipo de discriminación o violencia.

6-. Lugar, la fecha y firma de quién presenta la denuncia.

