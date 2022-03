Masacre en Michoacán: llamada de auxilio tardó al menos tres horas en llegar, acusa gobernador de Michoacán

Sobre la supuesta masacre que ocurrió durante un funeral el pasado 27 de febrero, en la localidad de San José de Gracia, de la cual se desconoce cuántas víctimas pudo haber, Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán aseguró que el caso es complejo y hay muchas irregularidades, como el hecho de que la llamada para solicitar apoyo de las fuerzas armadas se hizo horas después de que ocurrió el tiroteo.

"La Fiscalía General de Justicia ha señalado que pasaron casi 3 horas de que se dio la llamada de alerta; San José de Gracia es frontera con Jalisco y la comisaría de la Policía Estatal y la delegación regional del MP están en Jiquilpan, a 45 minutos de distancia, pero la llamada de alerta tardó cerca de tres horas en llegar", explicó.

Hay más irregularidades

Castellanos también acusó que el gobierno de Marcos Castellanos, gobernado por el alcalde panista Jorge Luis Anguiano y cuya cabecera es el poblado de San José García, no ha querido colaborar en los acuerdos para reforzar la seguridad.

Agregó que hasta el momento no se han hallado los restos de las personas atacadas, además de que no hay reportes de personas desaparecidas en San José García, “no tenemos los cuerpos, no tenemos la evidencia del delito tal cual; ya se abrieron carpetas de investigación para realizar las investigaciones pero no tenemos hasta el día de hoy ningún cuerpo", enfatizó.

Ya existe una imputación

El Gobierno mexicano reveló este martes que imputaron al capo Abel "N", alias "El Viejón" o "El Toro", por la presunta masacre ocurrida el domingo en un velorio en Michoacán, estado del occidente. Se presume que el motivo del incidente es la lucha de Abel "N" con Alejandro "N", alias "El Pelón", ambos líderes de células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad de México.

La masacre en Michoacán, el tercer estado con más homicidios en 2021, sacudió a México el domingo, cuando circularon imágenes en redes sociales sobre el aparentemente fusilamiento de más de una decena de personas que asistían a un funeral en San José de Gracia, municipio de Marcos Castellanos, cerca de Jalisco.

SIGUE LEYENDO...

Personas ejecutadas en San José de Gracia no eran de este poblado: Alfredo Ramírez Bedolla