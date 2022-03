No violamos la veda electoral: Claudia Sheinbaum descarta haber promovido la revocación de mandato

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, insistió en que no violaron la veda electoral con la publicación en redes sociales, que hicieron ella y sus 17 homólogos y homólogas, en respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la antesala del ejercicio de revocación de mandato.

Hoy, en la edición impresa de El Heraldo de México, se publicó un texto que muestra la ofensiva de los mandatarios de la Cuarta Transformación para apelar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)las medidas cautelares impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Hubo una resolución para que bajaramos un tuit los 18 Gobernadores y Gobernadoras o 17 Gobernadores y Gobernadoras y su servidora, nosotros interpusimos una queja, no estamos de acuerdo en que violamos la veda electoral y además de ello estamos también presentando para que se vea de fondo este asunto, no solamente el obligarnos a bajar el tuit, sino que sea de fondo”, afirmó la mandataria en conferencia de prensa.

La titular del Ejecutivo capitalino insistió en que se trata de un tema de fondo, pues no se está promocionando, como lo mandata la Constitución, el ejercicio de democracia participativa.

“Es un tema que para nosotros o para mí en particular me aparece de fondo: no hay ninguna comunicación del Instituto Nacional Electoral con respecto al ejercicio que va a haber el 10 de abril, no hay comunicación, no hay información de cuál es la pregunta, no hay información, entonces por un lado evita que se hable por parte de algunos y por otro lado ellos no difunden, cuando es obligación constitucional difundirlo.

“Es un llamado, es una demanda, a que el Instituto Nacional Electoral cumpla con la Constitución difundiendo el ejercicio de participación ciudadana democrática que se va a ejercer en abril de este año”, afirmó.

Sheinbaum agregó que hay unión entre las y los mandatarios de la Cuarta Transformación.

“La gran ventaja en el caso de nosotros, como 18 gobernadores, gobernadoras y jefa de Gobierno, es que estamos muy unidos y trabajando conjuntamente”, dijo.

Gobernadores morenistas lanzaron una defensa jurídica para mantener su derecho de expresión a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los 18 mandatarios estatales de extracción morenista presentaron varios juicios para la protección de los derechos político-electorales ante el TEPJF para echar abajo la decisión INE, que retiró el pronunciamiento de los gobiernos de Morena a favor del Presidente.

Los juicios interpuestos, cuyas copias tiene El Heraldo de México, buscan echar abajo la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, que declaró como procedente la solicitud de adopción de medidas cautelares formulada por el Partido Acción Nacional (PAN), derivada de la presunta difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, con motivo de la emisión y publicación en redes sociales de un documento en apoyo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, signado por 18 titulares del Poder Ejecutivo, además de distintas entidades federativas.

Por: Carlos Navarro y Misael Zavala

SSB

SIGUE LEYENDO

Claudia Sheinbaum lamenta el asesinato del cineasta Samuel Ríos

Claudia Sheinbaum condena discriminación de mujer otomí en Casa Lamm

Claudia Sheinbaum respalda política exterior de AMLO