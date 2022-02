Diputados se olvidan de la veda y debaten sobre la revocación de mandato

En plena veda electoral, durante la sesión de este miércoles los diputados federales discutieron la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, siendo el primer “encontronazo” sobre el tema que sostienen en el Pleno de la Cámara de Diputados.

Al inicio del debate, la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) utilizó en tribuna menos de dos minutos, de diez disponibles, para hacer el extrañamiento de incluir en la agenda política el tema, el cual confrontó a diputados de Morena y al PT con los del PAN, PRI y PRD.

“En la bancada naranja nos llama mucho la atención que se haya colocado en la agenda política este tema en plena veda electoral. No solamente nos llama la atención, nos parece anómalo”, dijo el diputado Salvador Caro Cabrera.

El debate lo abrió el PRD con su vicecoordinadora, Elizabeth Pérez, quien recordó que la veda inició el 4 de febrero y termina el próximo 10 de abril, cuando se realiza la consulta de revocación, pero lo hizo para advertir al presidente López Obrador que vigilarán que no viole la ley.

“Desde el PRD, le recordamos al Ejecutivo que estamos en veda desde el pasado 4 de febrero hasta el 10 de abril, fecha en la que se llevará a cabo este ejercicio, por lo que estaremos muy pendientes para que no se infrinja la ley desde las mañaneras”, dijo.

El vicecoordinador del PT, Gerardo Fernández Noroña, encendió los ánimos cuando acusó a la oposición de usar al INE y solapar a los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama para intentar “sabotear” la consulta.

También los llamó “vende patrias” por defender intereses de empresas privadas transnacionales en medio de la discusión de la reforma eléctrica y calificó de “prensa canalla” a los medios que han publicado información que exhiben supuestos lujos de Ramón López Beltrán, hijo del presidente de la República, a quien en PAN en tribuna confundió con el poeta Ramón López Velarde.

“Como decía un ciudadano que pasó por ahí, no son mis palabras, yo soy muy propio, pero ahora que fueron a la Fiscalía General de la República a acusar a Ramón López Velarde un ciudadano les dijo (al PAN) ‘pinches ratas homofóbicas’. Eso son, son ladrones, son ladrones, son homófobos, son caricaturas de políticos que no merecen la representación del pueblo; el pueblo les paga, no Iberdrola”, dijo.

Sin entrar en la confrontación, la bancada del Verde, aliada de Morena, se limitó a respaldar la consulta de revocación.

“En este sentido, la incorporación de este tipo de mecanismos a nuestra carta magna ha representado uno de los cambios democráticos más importantes en los últimos tiempos en México, uno de ellos, por supuesto, es la figura de revocación de mandato”, expuso el diputado Juan Luis Carrillo.

Sin embargo, la bancada del PRI retomó la crítica al señalar que los más de mil 500 millones de pesos que se usarán para la consulta deberían emplearse para servicios sociales, como salud.

“Les voy a dar un dato, seguramente escogieron la fecha del 10 de abril que va a ser la fecha de revocación del mandato, porque seguramente revisaron la historia, y un 10 de abril de 1864, Maximiliano de Habsburgo fue nombrado emperador de México, seguramente ese día ustedes van a querer nombrar rey de México a quien vive en un palacio, en Palacio Nacional”, señaló el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez.

El PAN secundó el rechazo a la consulta, señalando que el ejercicio nació mal desde su aprobación en el Congreso “con una pregunta torcida” y por quien la impulsa son los propios simpatizantes del presidente.

“Nació mal porque nadie en el planeta puede creer que son los propios oficialistas, los aplaudidores del régimen que están solicitando la revocación de su presidente, los que están activando el mecanismo. Eso se llama esquizofrenia política. Y que para poder activar ese mecanismo entregaron cientos de miles de firmas falsas con fotografías de gente muerta, de perros, de gatos y hasta de muebles”, dijo.

Morena contestó dividiendo su tiempo en tribuna entre dos de sus diputados: Marcos Rosendo Medina Filigrana fue el primero.

“Viene el representante de los aliados del Vox (el PAN) a decirnos que tenemos esquizofrenia política. No, no es esquizofrenia política, se llama democracia, se llama ejercicio ciudadano. Y por si no vio la mañanera, Baker Hughes sus principales contratos los obtuvo en los tiempos de Calderón y Peña Nieto”, señaló Marcos Medina Filigrana.

En tanto, la morenista Simey Olvera Bautista culpó a la oposición de ser los causantes de que la consulta costará mil 500 millones de pesos porque, dijo, “por miedo” rechazaron que el ejercicio se realice el mismo día de las elecciones de junio próximo. Por último, llamó a los ciudadanos votar todos, aunque esa es facultad exclusiva del INE.

“La revocación va con o sin ustedes, la revocación va porque México lo necesita y porque marca un precedente que ahora ustedes van a tener que cumplir. Compañeras y compañeros, aquí estamos dando la cara, defendiendo al pueblo, defendiendo a la nación y el 10 de abril tenemos que ir como sociedad, como pueblo a votar porque eso es nuestro derecho”, concluyó.

