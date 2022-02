Magdalena Peraza señala que Internet es la principal demanda para el regreso a clases en Tampico

Es urgente que las escuelas de educación básica vuelvan a contar con el servicio de Internet que les brindaba el Gobierno Federal, toda vez que en estos momentos se ha convertido en una herramienta fundamental para las clases, declaró la representante del Gobierno del Estado en la zona sur, Magdalena Peraza Guerra.

Indicó que el contar con esta herramienta, que durante años proporcionó la Federación de forma gratuita, es una de las principales demandas que tienen los planteles educativos de la zona sur que han regresado a las aulas a partir de este martes.

"Es una demanda muy sentida que tiene que ser resuelta, antes todas las escuelas tenían Internet por parte del gobierno federal y hoy no hay en ninguna escuela, los maestros tienen que pagar su Internet y eso no es posible. Si la Secretaría de Educación Federal está exigiendo a los maestros que estén en escuelas y que importan sus clases de forma virtual a quienes no asistan a presenciales, entonces les deben dotar de Internet", declaró la funcionaria.

Explicó que los maestros, aún y con el alto riesgo de contagio que implica esta nueva ola con la variante de la Covid-19, Ómicron, están regresando a clases presenciales, acatando todas las medidas sanitarias.

Detalló que, a partir de este martes, sólo las escuelas de Tampico y Madero fueron autorizadas por la Secretaría de Educación en el Estado para regresar a las aulas, siendo un promedio de 200 planteles.

Peraza Guerra recordó que otras de las peticiones que tienen las escuelas y que van a ser atendidas por el estado, es pintura e impermeabilizante, así como también la reposición de cableado.

