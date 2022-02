Se registra fórmula única para dirigencia sustituta del PRI en Edomex, la encabeza Eric Sevilla

Eric Sevilla Montes de Oca y María Monserrath Sobreyra Santos se registraron como fórmula única para la dirigencia sustituta del PRI Estado de México, donde el primero, advirtió, hay unidad y en su momento pensarán en la elección de 2023.



En la sede del Comité Directivo Estatal, la Comisión Estatal de Procesos Internos adelantó media hora antes del cierre de la inscripción, que no llegarían más aspirantes.



Con lo anterior, Sevilla Montes de Oca y Sobreyra Santos serán ungidos como dirigentes estatales sustitutos del tricolor al seno del Consejo Político el martes, en sustitución de Alejandra Del Moral Vela y Darío Zacarías Capuchino que renunciaron el jueves.



El priista presentó licencia como secretario de Desarrollo Social del Estado (Sedesem) cargo al que deberá renunciar una vez que se confirme su encargo partidista.



En entrevista, Eric Sevilla admitió el reto que vendrá ante su eventual nombramiento, aunque, advirtió, que se organizarán como históricamente lo han hecho.



“Este es el mejor partido de México, el PRI, un partido de deberás, organizado, con trabajo, con esfuerzo, y vamos a hacer lo que sabemos hacer bien los priistas mexiquenses, es organizarnos”, declaró.



Aclaró que en la política no hay futuro, sino presente y en su momento pensarán en el 2023, por lo que ahora definirán un programa ideológico y una oferta política clara.



“Se plasmará en nuestras plataformas y construir nuestra organización interna para fortalecer el partido, esa es la chamba de un dirigente ni más ni menos”, declaró.



“Transcurriremos en política no hay futuro, hay presente, hay que trabajar, el 2023 ya lo veremos en el 2023”.



El secretario con licencia, declaró que ser dirigente del PRI es el más alto honor que se puede tener y de no acreditar los requisitos seguirá como militante “ese mismo momento cuando me entreguen mi constancia, estaré entregando mi renuncia”, expresó.



No obstante, recordó que son partido en el gobierno y el Ejecutivo está haciendo su trabajo y como instituto político harán lo propio.



“Hay militancia a un proyecto, hay militancia a un líder que les encabeza y que es gobierno; somos partido en el gobierno, y él está haciendo lo suyo y el partido hará lo propio”, enfatizó.



El pasado viernes, el PRI publicó la convocatoria que marcó este 7 de febrero como la etapa de registro y el martes se emitirán los dictámenes, donde de existir fórmula única se declara como electa al seno del Consejo Político.

