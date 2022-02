¡Fe en la humanidad! Joven dona 7 mil pesos en medicamentos luego de que la Cruz Roja salvó a su familiar

Como una forma de agradecimiento por atender a un familiar, un joven donó casi siete mil pesos en medicamentos y material de curación a la Cruz Roja en Ciudad Madero, Tamaulipas; muchos le agradecen el acto.

La institución reveló que este tipo de ayuda es común con empresas, pero no con pacientes y resaltó el gesto que tuvo Alexander Navarro, quien sin pensarlo realizó las compras e hizo un llamado a la población para sumarse.

"Hace un par de días una familiar mío sufrió de algo que estaba fuera de mis manos y de emergencia fue atendida en la Cruz Roja de Ciudad Madero, quienes no te preguntan si tienes dinero o no, simplemente te ayudan sin preguntar", publicó en sus redes sociales el joven altruistam.

A través de fotografías muestra lo donado, así como dos tickets de una farmacia, el primero es por la cantidad de 3 mil 976 pesos y el segundo por 2 mil 931 pesos; todo en medicamentos y equipo para la benemérita institución.

Y es que al acudir a la Cruz Roja, se percató de la carencia de las instalaciones, al no tener medicamentos que pueden salvar a muchas personas, "como gratitud fui por la ciudad a comprar todos los medicamentos de control infiltrados de rápida acción, (ketorolaco, Dexametasona, etc)".

También agradeció al personal que labora en la Cruz Roja y que incluso pidió disculpas que a media noche las farmacias no tenían más que vender "a claro no compré toda su existencia para no causar desabastecimiento de medicamentos, los invito a todos a donar algo, ya que son especialistas que realmente no tienen las herramientas para hacer su trabajo, sabrán más de mí en esta Cruz Roja".

La titular del área de difusión de la Cruz Roja zona conurbada, Jessica Barrios Netro confirmó la donación y agradeció el apoyo, además explicó que normalmente la gente hace donaciones de medicamentos a la institución cuando fallece algún familiar.

