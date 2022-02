Hay avances en las investigaciones de los periodistas asesinados, asegura SSPC

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que hay avances en las investigaciones en los casos de periodistas asesinados y agredidos, así como en crímenes en Quintana Roo.

El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, detalló que en el caso de los asesinatos de los comunicadores de Tijuana, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, hay avances significativos y se espera que a la brevedad se judicialicen y se den las órdenes de aprehensión.

Sin dar más detalles, para evitar advertir a los posibles responsables, explicó que hay una muy buena comunicación con las autoridades del estado y pronto habrá resultados.

Lo mismo en el caso del atentado en Isla Mujeres, Quintana Roo, en el frustrado ataque contra el comunicador Nezahualcóyotl Cordero, quien pudo someter -- junto con los vecinos-- a uno de sus dos agresores.

Respecto al caso de los dos canadienses asesinados en Xcaret, así como al de un empresario en Playa del Carmen, también hay avances y dijo que en todos los casos no habrá impunidad.

La titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, explicó que se han constituido equipos multidisciplinarios para casos de gran impacto.

En estos grupos participan integrantes de la Defensa Nacional, Marina y de la coordinación de inteligencia y antisecuestros.

Además, dijo que se está revisando el mecanismos de protección a periodistas, por lo que también habrá cambios en este programa para auxiliar a comunicadores en peligro.

El presidente Andrés Manuel López Obrador también aclaró que no habrá impunidad y mandó un mensaje aclaratorio a los posibles responsables, respecto a que no es como antes y serán llevados ante la ley.

"Que no estén pensando autores materiales e intelectuales que van a quedar impunes. Es un Mensaje aclaratorio.

"Ya no es lo mismo. No somos iguales. No se confundan. No es 'ya tenemos comprada la plaza.. como nosotros dimos dinero a la campaña, el secretario de seguridad pública está de nuestro lado'. Ya no hay impunidad y no sólo es de palabra. Son hechos", remató.

