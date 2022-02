Diputados aprueban reformas para otorgar compensaciones en separación o divorcio

Con 459 votos a favor, siete en contra y 18 abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados, aprobó reformas que obligan a otorgar compensaciones alimenticias o bienes a los cónyuges que hayan desempeñado preponderadamente el trabajo del hogar o cuidado de hijos, advierte diputada de Morena que con estas modificaciones nadie se querrá casar.

El dictamen que pasó al Senado para su análisis, discusión y eventual aprobación, adiciona el artículo 273 del Código Civil Federal, en materia de compensación al cónyuge que durante el matrimonio se haya dedicado preponderantemente al trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos.

Durante el debate la legisladora de Morena, Susana Prieto pidió a los legisladores regresar el proyecto a comisiones para modificar la redacción, toda vez que como se aprobó, advirtió se está matando el vínculo del matrimonio y “nadie se va a querer casar”.

Al presentar el dictamen, el diputado de Morena, Vicente Onofre destacó que la aprobación del proyecto es de suma importancia, toda vez que, dijo, los trabajos del hogar o el cuidado de los hijos o personas de la tercera edad, son desarrollado en su mayoría por mujeres, son en su mayoría no remunerado y minimizado.

“Por ello es de fundamental relevancia el dictamen a discusión en el cual se establece que, en caso de divorcio o separación, lo cónyuges están obligados a presentar ante el juez un convenio en el que señale la compensación que no podrá ser superior al 50 por ciento del valor de los bienes que hubieran adquirido, compensación a la que tendrá derecho el cónyuge que durante el matrimonio haya dedicado preponderantemente al desempeño de su trabajo a las tareas del hogar y en su caso al cuidado de los hijos… no obstará que haya realizado otras labores profesionales”, señaló.

Sin embargo, en contraste, la también diputada de Morena, Susana Prieto llamó a no aprobar el dictamen y regresarlo a comisiones para modificar la redacción, advirtió que será un escándalo y matará el vínculo del matrimonio porque bajo esas condiciones nadie se querrá casar, por ello presentó una reserva de modificación, que no fue aprobada, en la que propuso incluir también el supuesto de separación de bienes.

“Me parece una verdadera arbitrariedad lo que vamos a votar, yo los conmino a que voten y analicemos, porque para eso es este parlamento, han sido meses de trabajo compañeros para pasar un trabajo incorrecto, además de que es incorrecto, es ilegal, no es cierto compañero que porque el artículo 272, los consortes que no se encuentren en el caso previsto pueden divorciarse de mutuo acuerdo, que ahí se refiere a la separación de bienes ¡no es cierto! Se refiere a los compañeros que sí tienen hijos que no liquidaron la sociedad conyugal. Porque si así fuera no hablarían de liquidación conyugal en la cláusula quinta del artículo 273”, detalló.

La legisladora pidió regresar el dictamen o bien discutir su propuesta de modificación, sin embargo, el proyecto se aprobó en sus términos.

“Estamos terminando con el matrimonio, esto va a ser un verdadero escándalo y yo los conmino a que sí discutamos esto y a que cambiemos la redacción, porque sí es importante remunerar el trabajo no remunerado… Hacen falta iniciativas como esta, pero redactadas correctamente”, sostuvo la morenista.

Por: Elia Castillo e Iván E. Saldaña

