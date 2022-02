Masacre en Michoacán paso a paso: lo que se sabe del fusilamiento de 17 personas en un velorio

Un comando de hombres armados llegó a un velorio en el pueblo de San José de Gracia ubicado en el municipio de Marcos Castellanos en Michoacán, ahí, comenzaron a disparar sus armas largas de fuego a un grupo de personas que estaban en el lugar. El ataque fue documentado en un clip que rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

En las imágenes difundidas, se observa cuando a plena luz del día el comando ya está en el lugar donde se llevan a cabo las exequias. Usuarios en las redes informaron que los sicarios previamente habían cerrado las principales vialidades aledañas al lugar en la esquina entre las calles Galeana y Reforma.

Algunos de los pistoleros iban ataviados con uniformes tácticos y otros más vestidos de civil. En un nuevo video difundido este lunes, se ve cuando el comando irrumpe en el funeral y comienza a avanzar hacia él, mientras uno de los sicarios yace tirado en el suelo mientras uno de sus compañeros trata de arrastrarlo sin poder lograrlo.

La ráfaga de balas se escucha cuando los sicarios se ocultan detrás de tres camionetas de lujo estacionadas, con el fin de protegerse y seguir con el ataque. En el primer video mostrado, se ve cuando los hombres armados ya tienen a su merced a los 17 hombres capturados que están recargados sobre la pared de una casa.

Los capturados que fueron sacados del funeral tienen las manos alzadas mientras se toman la nuca con sus manos y están colocados en fila. Justo en ese instante, uno de los sicarios comienza a disparar a quemarropa al grupo de hombres, y acto seguido el resto del comando también se une a la ejecución.

Tras el multihomicidio, el grupo de sicarios se marchó. Al lugar llegaron autoridades locales así como efectivos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional para realizar un operativo; sin embargo, aún no se ha revelado si hay personas detenidas.

Este lunes durante la Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no se han encontrado los cuerpos de las personas que fueron fusiladas, por lo que pidió esperar a tener más evidencia del caso para determinar qué fue lo que sucedió en San José de Gracia, pueblo que está en los límites de Michoacán y Jalisco.

El mandatario admitió que sí hay evidencia de un enfrentamiento, pues hay casquillos, bolsas, pero no los restos de los supuestos acribillados.

En ese sentido, López Obrador desconoció si se trata de información manipulada y deseó de corazón que no sea como los medios de comunicación hoy lo dieron a conocer.

"Ojalá que no sea como se está difundiendo... Todavía no hay información y ya lo dan como un hecho. Deseo con toda mi alma que no sea como ellos lo están dando a conocer", dijo AMLO.