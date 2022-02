Hay evidencia de enfriamiento, pero no hay supuestos cuerpos fusilados en Michoacán: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que no se han encontrado los restos de 17 personas que podrían haber sido fusiladas en Michoacán.

En ese sentido, pidió esperar a tener más evidencia e información para determinar qué fue lo que sucedió en San José de Gracia, en los límites entre Michoacán y Jalisco.

"Primero esperar a que tengamos la información. El reporte que nos envió la Fiscalía de Michoacán es que no han encontrado cuerpos ", dijo.

En la Mañanera, el mandatario admitió que sí hay evidencia de un enfrentamiento, pues hay casquillos, bolsas, pero no los restos de los supuestos acribillados.

López Obrador desconoció si se trata de información manipulada y deseó de corazón que no sea como los medios de comunicación hoy lo dieron a conocer.

Ante esto, consideró que hoy mismo se podría tener más información respecto a lo que sucedió en el supuesto velorio.

"Ojalá que no sea como se está difundiendo... Todavía no hay información y ya lo dan como un hecho. Deseo con toda mi alma que no sea como ellos lo están dando a conocer", reiteró.