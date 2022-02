Magistrado de Acapulco aclara que no fue cesado por acusaciones

Othón Manuel Ríos Flores aseguró que no fue inhabilitado como magistrado del Poder Judicial de la Federación por acusaciones relacionadas con corrupción, acoso sexual y enriquecimiento ilícito.

Por medio de un escrito dirigido a El Heraldo de México, el ex funcionario federal negó también que fueran 10 años los que se le inhabilitó.

De acuerdo con el oficio CCJ/ST/0434/2022, fechado en Ciudad de México el 14 de febrero de 2022, en efecto, no fueron 10 años, sino cinco. Asimismo, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) del Poder Judicial de la Federación sí abrió expedientes de investigación, reconoció el mismo Ríos Flores.

De las indagatorias, mencionó que fue exonerado de tener nexos con el exgobernador priista de Tlaxcala, Mariano González Zarur, con quien supuestamente se le relacionaba en el otorgamiento de patentes de notario en aquella entidad.

“No se advirtió que el suscrito tuviera amistad estrecha con el mencionado exgobernador, ni que en las resoluciones de los asuntos en que éste fue parte se le haya favorecido”, sostuvo el ex magistrado.

Del Procedimiento Disciplinario de Oficio PDO18/2020-1, aseguró el ex funcionario federal que no fue por corrupción, pues al preguntarles a 49 servidores públicos, según él, de dos preguntas sobre hechos que lo vinculen a supuestos actos ilegales, la mayoría respondió que no.

Sostuvo que todavía no hay una resolución de su caso. “Es materia (el procedimiento PDO18/2020-1) de un recurso de revisión administrativa interpuesto en su contra que será resuelto en su oportunidad por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dijo.

Por último, aseguró que durante su desempeño siempre se condujo bajo los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

Por Alonso Juárez

