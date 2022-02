Denuncian tala ilegal en El Cerro del Mazapán

Este domingo vecinos de la colonia las Huertas, denunciaron la tala de árboles en el polígono invadido del cerro El Mazapán, perteneciente al área natural protegida del Parque Nacional de los Remedios; a pesar de los sellos de clausura por parte de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del Estado de México (PROPAEM).

A través de redes sociales colonos, escaladores y ambientalistas difundieron videos donde se escucha el ruido de las sierras durante la tala de los árboles.

La activista ambiental, Laura Baque señaló que a pesar de las denuncias ante el gobierno municipal sobre el derribo de los árboles en la zona natural protegida, no obtuvieron respuesta por parte de la autoridad local; para detener los trabajos.

“Al parecer llegaron, pero al no haber vecinos que los llevaran a los taladores, no hicieron nada; en lugar de actuar como autoridad y detenerlos. No entendemos porque la autoridad municipal no actúa”.

“Al lugar llegó una patrulla del municipio, pero no pararon la tala ilegal”, señaló una vecina las Huertas, que pidió el anonimato.

Los trabajos se llevan a cabo en la misma zona donde la semana pasada el Organismo Municipal del Agua (OAPAS) reconectó el servicio de agua potable al predio invadido, por orden del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.

Detienen a invasores

En tanto el Ayuntamiento informó que en otra zona del área protegida del Bosque de los Remedios, elementos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal pusieron a dos personas a disposición de la Fiscalía General de Justicia en Naucalpan, por ser probables responsables de realizar una construcción no autorizada.

Durante una jornada de limpieza efectuada por personal de la Dirección General de Medio Ambiente e integrantes de la asociación civil Ecopil en el Río Chico de los Remedios, a la altura de la presa Tenantongo, se atendieron las denuncias ciudadanas sobre una edificación ilegal.

Los servidores públicos notificaron a dos hombres que se encontraban en el lugar que estaban violando el perímetro del área protegida y les solicitaron alguna licencia de construcción, la cual no presentaron y comenzaron a resguardar el equipo y material, por lo que se solicitó a los elementos de seguridad ponerlos a disposición del MP.

Felipe N y Artemio N fueron presentados ante la FGJEM en Naucalpan, donde fueron remitidos a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Fraccionadores y contra el Ambiente.

El Gobierno de Naucalpan aseguró que trabaja por el cuidado del medio ambiente y no permitirá desarrollos irregulares en las áreas protegidas.

