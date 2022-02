Cauduro me inspira a ser mejor ministro, asegura Arturo Zaldívar

El mural de Rafael Cauduro que se encuentra en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una llamada de atención a los que integran el aparato de justicia, que tienen un compromiso para cambiar el país.

Así lo señaló el ministro presidente Arturo Zaldívar durante la inauguración de la exposición Un Cauduro es un Cauduro (es un Cauduro), en el Colegio de San Ildefonso, donde se exhiben 161 obras del artista, entre estas, los bocetos del mural Un clamor por la justicia. Siete crímenes mayores, que está en el máximo tribunal.

Zaldívar destacó que, cada que los ministros llegan o salen de sus oficinas, se topan con ese mural que plasma los horrores que no se han podido superar, como expedientes hacinados, feminicidios y tortura.

“Ese mural describe los horrores que no hemos podido superar todavía en este país. Los expedientes hacinados, en cajones oxidados, como si atrás de ellos no hubiera seres humanos de carne y hueso. La tortura, la violación consuetudinaria de derechos humanos, la violación, los feminicidios, la represión que se dio en México en algunas épocas pasadas”, enfatizó.

Zaldívar se dirigió a Elena, hija de Cauduro, a quien le señaló que el trabajo de su padre le inspira a tratar de ser mejor ministro y a impulsar un mejor Poder Judicial.

“A mí, tu papá me inspira todos los días, llego a mi oficina con él y me voy de mi oficina con él y todos los días me inspira para tratar de ser un mejor Ministro, todos los días me inspira para tratar de tener un mejor país, todos los días me inspira para creer que es posible hacer diferencia, y sin duda, me inspira para seguir impulsando todos los días un mejor Poder Judicial y una mejor justicia, hasta que la igualdad y la dignidad se vuelva costumbre”, señaló.

A la ceremonia de inauguración también asistieron Marina Núñez, Subsecretaria de Desarrollo Cultural; Rosa Beltrán, Coordinadora de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México; Claudia Curiel de Icaza, Secretaria de Cultura de la Ciudad de México; Liliana Pérez, Coordinadora de la exposición, Estudio Cauduro; Alesha Mercado, Curadora de la exposición; Julio Serrano, Presidente del Patronato del Colegio de San Ildefonso y Eduardo Vázquez, Coordinador Ejecutivo del Colegio de San Ildefonso.

alg

Sigue leyendo

Marcelo Ebrard envía mensaje tras invasión rusa a Ucrania: 'México rechaza el uso de la fuerza'

"¿Por qué cargó ese peso?": Instructor señala las graves fallas en trágica muerte de mujer en gym de Peralvillo

Covid-19 en México: Ssa reporta 449 muertes en las últimas 24 horas