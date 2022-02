Samuel García denuncia que empresas "pedreras" roban impuesto verde

Al asegurar que las empresas extractoras de piedra caliza o "pedreras" elevaron sus precios a consumidores finales por la entrada en vigor del impuesto verde en Nuevo León, el gobernador Samuel García denunció que no ha entrado a las arcas estatales ningún ingreso por este gravamen.

El impuesto verde, que se creó este año con la finalidad de cobrar a las empresas contaminantes en Nuevo León, no ha generado recursos para el estado, sin embargo, empresas constructoras en la entidad han asegurado que las pedreras, parte de la cadena productiva del sector de la construcción, estaría trasladando ya este cobro, elevando el precio final de las viviendas.

Sin embargo, el Gobernador aseguró que no ha llegado ningún ingreso a la tesorería por este gravamen, y acusó que se lo estarían robando.

"Alegan que ya cobraron el impuesto y subió el precio... No es justo que vengan a pedir descuentos si no está llegando el impuesto a la Tesorería, pedreras tramposas lo cobraron y se lo robaron, o de plano están mintiendo a los consumidores finales, que no les cobraron nada y ellos alegan que les aumentaron el precio", insistió el mandatario.

Por lo que adelantó que pedirá a las empresas constructoras en la entidad a que denuncien penalmente si pagaron el alza en el costo por el impuesto que finalmente no fue cobrado de forma real, ya que no se ha registrado en las arcas estatales.

Cabe mencionar que, según el gobernador, casi 500 empresas incumplieron con el pago del impuesto verde y advirtió que debieron de haber ingresado 40 millones de pesos en el primer mes del año bajo este concepto, sin embargo el monto que registraron fue de 21 millones.

Aseguró que esto se debe a que no presentaron su declaración pese a estar obligados, ya que existe evidencia que son empresas contaminantes, por lo que adelantó que realizarán auditorías y pidió "que no le peguen al vivo", ya que el Código Fiscal de Nuevo León establece que deben presentar sus auditorías.

dhfm

Seguir leyendo:

Samuel García confía en que Constitución renovada de Nuevo León quede lista este año

Sequía se podría prolongar más tiempo en zonas rurales y urbanas de Tamaulipas, alertan autoridades estatales

Diputados de Nuevo León respaldan nueva constitución política en el estado