Me voy con un poco de “sinsabores” del encuentro entre AMLO y CCE: Carlos Salazar

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, y aunque destacó la labor de Carlos Salazar aseguró que en el encuentro no todo fue “miel sobre hojuelas”.

En entrevista con Javier Solórzano para el programa Referente Informativo, a través de la señal de televisión de Heraldo Media Group, Carlos Salazar, presidente del consejo coordinar empresarial, aseguró que se sinceró con el presidente tras la reunión y aseguró que se iba con “sinsabores”.

“Algunas tuvimos buen fin y en otras no lo logramos. Yo me voy, como le decía al señor presidente con un poco de “sinsabores”, el saber claramente que tuvimos coincidencias y lo logramos y en dónde no logramos un avance que fuera sustancial”.

Aseguró que las 14 organización expusieron al presidente las ideal y problemas de forma clara y sumó que para él el mensaje final es que el sector empresarial está unido, que les interesa el futuro de Mexico y reconocen al Presidente la dimensión social que le ha dado a su gestión.

“Decíamos todos los que estamos reunidos que los mexicanos necesitamos aprender a creérnosla, creer que México puede ser un país de un bienestar para todos”.

Agregó diciendo que fueron muy claras las diferencias, señalado el tuit del presidente.

Sobre los puntos más ríspidos que han platicado, Salazar apunto que fue la negociación de los gasoductos, outsourcing, entre otros.

“La negociación de los gasoductos fue muy compleja, la negociación del outsourcing duró 3 meses, nos justábamos todas las semanas un grupo de empresarios con la secretaria de Trabajo y sindicatos para entender la problemática”

