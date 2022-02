Legislatura Edomex abre registro para proceso del nuevo titular de FGJEM

Tras la emisión de la convocatoria para elegir al nuevo titular de la Fiscalía General de Justicia mexiquense (FGJEM), desde este domingo y hasta el 25 de febrero estará abierto el registro de aspirantes para suplir a Alejandro Jaime Gómez Sánchez.

La convocatoria se emitió este fin de semana, a la que ya se advierte que podrían acudir no sólo profesionales del derecho, sino ex funcionarios de procuración y administración de justicia del país, actuales servidores públicos de la institución, así como ex titulares de organismos autónomos y del Poder Judicial.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso Local emitió la convocatoria que se aprobó en el pleno tras la renuncia de Gómez Sánchez el pasado 15 de febrero, tras estar casi ocho años al frente de la institución.

Una vez concluida la etapa de inscripción, los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) revisarán que los interesados cumplan con los requisitos establecidos e integrarán una lista de 10.



El 3 de marzo, la relación deberá ser enviada al Ejecutivo, para que conforme una terna, esto en un lapso de 10 días.

El listado y la terna, deberán ser aprobadas en el pleno de la Cámara Local, con las dos terceras partes, es decir, 51 votos.

La Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado, establece que los diputados tienen 20 días naturales para nombrar al nuevo titular de la fiscalía mexiquense, el segundo fiscal de la institución, y quien se mantendrá en el encargo en el que durará nueve años.

Entre los requisitos que establecieron en la convocatoria están tener 35 años cumplidos al día de la designación, título de licenciatura en derecho y tener por lo menos 10 años de ejercicio profesional, acreditado con copia certificada del título y cédula profesional.

No tener antecedentes penales, que se deberá acreditar con certificado de no antecedentes penales expedida por la autoridad correspondiente; ser honrado y gozar de buena reputación, con manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad.



Tener experiencia en investigación y persecución de delitos, en la administración pública, acreditándolo con el currículum vitae con fotografía reciente firmado por el interesado, donde se especifique su experiencia en la materia.

