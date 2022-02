PAN del Edomex no permitirá que se nombre un fiscal a modo en la entidad, asegura Vargas del Villar

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso Local no permitirá la imposición de un fiscal mexiquense a modo, impuesto por un partido político, aseguró el diputado local, Enrique Vargas Del Villar, previo a la renuncia de Alejandro Gómez Sánchez como titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados local señaló que resulta preocupante y sorprendente la salida de Gómez Sánchez de la Fiscalía Mexiquense, luego de ocho años frente a la dependencia.

Vargas del Villar señaló que los diputados panistas estarán pendientes de las propuestas de los candidatos para ocupar el cargo; y revisarán cada uno de los perfiles; ya que la Legislatura será la encargada de nombrar al sucesor de Gómez Sánchez.

“Hoy entregó su renuncia, Sí es sorprendente que haya renunciado; vamos a estar dentro del grupo parlamentario del PAN revisando cada uno de los perfiles, de las propuestas”.

“Lo que sí les puedo asegurar es que no vamos a dejar pasar un fiscal a modo, no va a haber fiscal que venga de un grupo político, porque no es sano, ni correcto para el Estado de México, vamos a dar la lucha”.

El diputados panista señaló que Gómez Sánchez era un fiscal con mucha experiencia, con muchos años en el cargo; pero que se necesitaba meterle más al tema de la seguridad en la entidad, porque es el reclamo número uno de los ciudadanos.

“La seguridad pública y la procuración de justicia no es un tema de partidos políticos, es un tema de instituciones y debemos todos en conjunto, sociedad y gobierno participar para mejorar la seguridad”.

Enrique Vargas dijo que la terna de candidatos para el nuevo titular de la FGJEM, que deberá proponer el gobernador en un plazo de 30 días, tiene que estar integrada por personas que tengan un conocimiento amplió del Estado de México, así como experiencia en el tema.

Además, señaló que es necesario que la fiscalía mexiquense cuente con más recursos económicos para la correcta procuración de justicia en la entidad.

