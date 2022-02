"Si quieres terminar con esto, cásate con tu agresor": mexicana condenada a 100 latigazos narra su pesadilla en Qatar

La economista, politóloga y antropóloga, Paola Schietekat Sedas, quien trabajaba en el Comité Organizador del Mundial de Futbol en Qatar, explicó que sufrió una agresión por parte de un compañero, pero las autoridades de ese país le daban como opción siete años de prisión y 100 latigazos o casarse con su atacante.

En entrevista para Heraldo Media Group en el programa “Sergio y Lupita” con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, detalló que se sintió sola, ya que las autoridades de la embajada mexicana no conocían las leyes, no hablaban árabe y jamás la asesoraron, de que al haber hecho la denuncia podría ser usada en su contra.

"En Qatar a veces se administran castigos corporales, pero no me he querido meter en ese tema, porque sé que no voy a cambiar eso. Me ha sorprendido la indiferencia de las autoridades mexicanas, que sí podrían haber hecho algo, pero me hicieron sentir que estaba sola", expuso.