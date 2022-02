Vecinos de Ecatepec denuncian escasez y "huachicoleo" del agua

Este miércoles, decenas de vecinos de 20 distintas comunidades del municipio Ecatepec, se manifestaron frente a las oficinas de la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM), ubicadas en Naucalpan, para exigir solución al problema de escasez de agua potable que padecen desde hace varios años.

Al grito de “Queremos agua”, los vecinos se quejaron de que además de que tienen que comprar agua en pipas, por las que en promedio pagan entre mil 200 y mil 600 pesos; tienen que seguir pagando por un servicio que no reciben.

Los vecinos, acompañados por la diputada local, Azucena Cisneros señalaron que en los últimos años han enfrentado una importante reducción del caudal de agua en bloque, por los problemas del sistema Cutzamala.

La legisladora puntualizó que como parte del presupuesto estatal, recientemente aprobado, se cuenta con más de mil millones de pesos para infraestructura hidráulica; por lo que pidió a las autoridades de la CAEM destinar las inversiones necesarias en la zona de Ecatepec.

“El tema del agua se convierte en la causa y la lucha permanente, para estudiar desde la parte de la prevención y solución del suministro del vital líquido”, dijo.

Los vecinos destacaron que, además las comunidades de Ecatepec enfrentan problemas fuertes de socavones, drenajes colapsados, que no reciben mantenimiento desde hace muchos años y problemas de "huachicoleo del agua".

“Desde hace tres años que no tengo agua, pero eso sí, tengo que ir a pagar cada año el agua; de todas formas no tengo ni para tomar, ni para lavar, ni para nada”, comentó uno de los manifestantes.

La señora María Cleotilde, vecina Joyas de Ecatepec de señaló que el problema de la falta de agua en su comunidad lo padecen desde el 2009. Actualmente cada pipa de agua que su familia compra, les alcanza en promedio tres meses, para poder resolver sus necesidades básicas.

“Nada más ocupamos para el baño, para lavar, para bañarnos; pero tenemos que chiquitear el agua, la que usamos para bañarnos la usamos para el escusado, y compramos garrafones para cocinar. No es justo”, señaló.

“En mi caso, mientras no me manden el líquido no les voy a pagar; ya debo más de 20 mil pesos, pero la mayoría si pagan el agua, por el temor a ser embargados”, comentó.

Una comitiva de vecinos y la diputada de Morena fueron recibidos en una mesa de trabajo con el director general de Operaciones y Atención de Emergencias de la CAEM, Rubén Tovar Díaz, quien se comprometió a una reunión de trabajo el próximo primero de marzo.

Los vecinos de Ecatepec denunciaron que las pipas se distribuyen con sesgo político, ya que solo las comunidades con simpatizantes del PRI reciben agua, pero el resto quedan fuera de la distribución del líquido.

La CAEM destina a Ecatepec seis metros cúbicos por segundo del caudal del sistema Cutzamala, lo que es insuficiente para el municipio, por lo que se necesita trabajar en nuevas fuentes de suministro de agua; de acuerdo con la información que los vecinos recibieron de las autoridades de la dependencia.

La diputada local dijo que es necesario que los tres órdenes de gobierno busquen una solución coordinada a la severa problemática.

Los vecinos que protestaron pertenecían a comunidades como Nueva Aragón, Villas de Guadalupe, Ejidos de Santa María, Tulpetlac, Jardines de Santa Clara, Cerro Gordo, Santa Clara, Las Américas, Cuidad Azteca, Azteca Poniente, así como de Toluca y la zona de los Volcanes, entre otras.

Sigue leyendo

Presentan seis denuncias por huachicoleo de agua en Ecatepec

Chilangos en el extranjero solicitan amparos contra alza en tarifa del agua en la CDMX

Sequía acecha en el Edomex; Cutzamala se reduce casi un 5%