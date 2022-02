SCJN puede suspender amparos sobre austeridad republicana: Arturo Zaldívar

El ministro presidente Arturo Zaldívar señaló que es posible que se suspendan los juicios de amparo en contra de la Ley Federal de Austeridad Republicana hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre la constitucionalidad de esta norma.

Luego de que un juez otorgó el primer amparo contra esta ley, Zaldívar aseguró que esa decisión no afecta lo que resuelva la Corte en la acción de inconstitucionalidad que presentaron legisladores de oposición.

"El juez lo hizo en ejercicio de sus facultades y ya la Corte decidirá si la ley es constitucional o no", dijo.

Explicó que, cuando hay amparos de temas que aún no resuelve el máximo tribunal y se interponen recursos de revisión, se emite un acuerdo para que se suspendan esos juicios.

“Lo que ocurre normalmente en esos casos es que se interpone la revisión por parte de la autoridad y la Corte genera un acuerdo para que se suspendan los juicios de amparo hasta en tanto la Corte no resuelve la acción o la controversia, que creo que es lo que probablemente va a pasar en este asunto”, detalló.

Zaldívar aseguró que el ministro ponente puede solicitar que el proyecto de esta acción de inconstitucionalidad se haga público.

Disminuyen denuncias por acoso sexual en el PJF

Las denuncias por acoso sexual en el Poder Judicial de la Federación disminuyeron, aseguró el presidente del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar.

Dijo que los jueces y magistrados se cuidan de no incurrir en estas conductas porque saben que les puede costar el cargo.

Alrededor de siete titulares de órganos jurisdiccionales, informó, han sido sancionados por acoso sexual y violencia de género.

“¿Por qué el número de sanciones este año es menor que el año pasado o el primer año? Porque el número de acoso sexual es menor también, esa es la razón y eso sí estadísticamente se puede acreditar.

“No tengo el dato de cuánta gente hemos sancionado, pero si usted me hubiera preguntado esto el año pasado le hubiera dicho ‘llevamos seis y llevamos siete’, ahora no llevamos ya ese récord porque realmente el número de sanciones y de denuncias ha venido disminuyendo, a pesar de que están acompañadas las mujeres, ya los magistrados, los jueces se cuidan mucho de no incurrir en estas conductas porque saben que les puede costar incluso el cargo como ya tenemos datos, habrá alrededor de seis, siete titulares de órganos jurisdiccionales destituido por conductas de acoso sexual y violencia de género”, señaló.

dhfm

Seguir leyendo:

Arturo Zaldívar asegura que la prisión preventiva oficiosa debe replantearse

El ministro Arturo Zaldívar pide revertir la violencia contra las mujeres