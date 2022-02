Mario Delgado agradece a diputados reforma para devolver prerrogativas

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado agradeció y aplaudió que los integrantes de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, hayan agilizados las reformas que permiten a los partidos reintegrar en el momento que quieran su financiamiento público y de manera directa a la Tesorería de la Federación para destinarlos a temas de salud, fenómenos naturales o cualquiera que otro que se considere un peligro.

Este martes el dirigente del partido, asistió al Palacio de San Lázaro para sostener un encuentro a puerta cerrada con los legisladores a quienes instruyó en lo que deben hacer y no, durante el periodo de veda de la revocación de mandato.

También los felicitó y agradeció que hayan atendido su instrucción de presentar la reforma que modifica tres artículos de las leyes General de Partidos Políticos y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que puedan regresar de manera directa y en el momento que consideren sus prerrogativas para destinarlas a temas de salud, cualquier desastre o fenómeno contemplado en la Ley General de Protección Civil u otro que ponga en grave peligro a la sociedad.

Al ser cuestionado sobre el proyecto que fue presentado el jueves de la semana pasada por el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna y el coordinador de Morena, Ignacio Mier, que fue aprobado este lunes en comisiones y que este mismo martes se discute, el dirigente aplaudió el dictamen y culpó nuevamente al INE de impedir la devolución de los recursos, que fueron rechazados por que la ley no permite reintegrar recursos que ya fueron ministrados.

“Me parece una iniciativa muy inteligente, en respuesta a la burocracia del INE, o más bien a su parcialidad política al negar que un partido político pueda devolver parte de los recursos” “Sin ningún argumento jurídico no aceptaron la devolución para que Morena cumpliera y ¿por qué no aceptaron? Porque aquí vino Lorenzo Córdova a mentir, a decir que no íbamos a cumplir con nuestra palabra, nosotros estamos cumpliendo devolviendo casi 550 millones de pesos completando los 500 a los que nos comprometimos originalmente a devolver en el ejercicio fiscal 2021”, aseguró Delgado

El presidente de Morena, también aseguró que en 2022 regresarán el 50 por ciento de su financiamiento público, que asciende a mil 819 millones de pesos, es decir deberá reintegrar 909 millones de pesos.

“En Morena no nos gusta el despilfarro de los recursos públicos y estamos conscientes en que puede haber un mejor uso de esos recursos, por lo tanto, de aprobarse esta reforma que hoy van a votar los diputados, un partido político va a poder devolver directamente a la Tesorería de la Federación y ya nos brincamos las decisiones políticas o burocráticas del INE. Para nosotros es un principio devolver la mitad de nuestros recursos y ojalá ahí las iniciativas de reforma constitucional para disminuir la mitad del financiamiento a los partidos políticos, pueda avanzar”, sostuvo Delgado.

