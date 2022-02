Operativo aleatorio para inhibir delincuencia en Guadalajara podría afectar seguridad, asegura experto

Distraer personal de seguridad de sus responsabilidades en la vigilancia en las calles, terminará afectando la seguridad en las colonias de la zona metropolitana debido a los operativos del "Módulo Seguro, por una Ciudad Tranquila" que inicia de forma aleatoria para detectar conductas delictivas este viernes, señaló el integrante del Observatorio de Análisis sobre seguridad pública y derechos humanos de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Arturo Villarreal Palos.

"Esta es una medida efectivista, demostrar que algo se hace, que hay voluntad de hacerlo y a ver qué pasa. La experiencia que yo he tenido y que he visto no sólo aquí sino en toda la República, no son operativos que se puedan sostener mucho tiempo porque implican un desgaste, estar distrayendo elementos y recursos de otras áreas que también se necesitan como el patrullas cotidiano en colonias", expuso el profesor investigador de la UdeG.

Lo ideal es que se destine personal exclusivo para estas acciones como sucede en programas como el operativo de alcoholimetría Salvando Vidas.

Destacó también que en tres meses, la autoridad estatal deberá dar resultados de detenciones y decomiso de armas o cualquier otro hallazgo que se derive de esta estrategia para evaluar si es que realmente están resultando para inhibir a la delincuencia y qur no se trata solo de una estrategia de percepción de seguridad en las calles.

Arturo Villarreal insistió que este tipo de operativos pueden implementarse pero no como una acción permanente sino enfocada y dirigida a algún punto de interés específico.

Modelos de este tipo se han llevado a cabo en otras entidades como en Ciudad Juárez, en donde se establecieron puntos de revisión en áreas de comercio para disminuir asaltos, cobros de piso y otros ilícitos y sí fue efectivo en su momento, pero no fue un programa permanente.

Puntos conflictivos en el área metropolitana hay varios como en Chapultepec donde se da un gran número de robos con motoladrones, la zona de venta de autopartes en la zona de 5 de febrero o la venta de medicamentos en El Santuario, pero el factor sorpresa debe ser la prioridad.

"Habría que ser selectivos en las zonas en donde la misma autoridad sabe que hay movimiento criminal o incluso en los puntos de entrada de la Ciudad porque entrando a la Ciudad se diluye la delincuencia o se difuminan los grupos de la delincuencia".

Sobre el debate de si son anticonstitucionales, aunque la Suprema Corte de Justicia no se ha pronunciado concretamente sobre esto, si se ha mencionado que se pueden eventualmente realizar este tipo de operativos bajo los principios constitucionales, es decir, de acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales.

La Corte ha autorizado el control provisional preventivo que autoriza a la autoridad a revisar en ciertas situaciones extraordinarias, lo cual será calificado por un juez, pero no basados en criterios subjetivos como vidrios polarizados, que se muestre nervioso el conductor, etc.

¿Qué es Módulo Seguro, para una Ciudad Tranquila?

El pasado 9 de febrero, en sus redes sociales, Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco anunció la estrategia de Módulo Seguro, para una Ciudad Tranquila, que se planeó y aprobó en la mesa de seguridad con presidentes municipales y los tres niveles de Gobierno y que se implementa desde este viernes en distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara.

"Vamos a sacar de las calles las armas ilegales que atentan contra la integridad y la paz junto con la Subsecretaría de Derechos Humanos, alcaldes y corporaciones municipales del AMG, el Consejo Ciudadano de Seguridad, Fiscalía del Estado de Jalisco, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad Jalisco, la Guardia Nacional y el Ejército mexicano", justificó el mandatario.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, éstas se instalarán por alrededor de una hora en los puntos con mayores problemas incidencia delictiva, como Providencia, Chapultepec, Oblatos, Polanco, Miravalle, entre otras colonias.

La última vez que se aplicó este tipo de estrategia fue en septiembre de 2018 luego del asesinato de seis policías municipales en un solo día.

