Restaurantes de Edomex esperan una derrama de 800 mdp este 14 de febrero

El sector restaurantero del Estado de México espera obtener una derrama económica de 800 millones de pesos durante las celebraciones del 14 de febrero de este año, es decir niveles similares a los que se obtuvieron en el 2020, para dicha temporada, justo antes del confinamiento por la pandemia.

El presidente de la Asociación de Restaurantes y Bares del Edomex (ASBAR), Patricio González señaló que en el 2021 el sector, solo se vendió el 25 por ciento de la derrama económica proyectada este año, es decir, 200 millones de pesos.

“Este año tendremos la ventaja de que, al celebrarse el 14 lunes, la gente aprovechará todo el fin de semana para festejar”.

“Estamos muy contentos de que las condiciones de este semáforo amarillo favorezcan esta celebración”.

El presidente de ASBAR señaló que dependiendo del establecimiento, en promedio los ciudadanos realizan un gasto que va desde 100 hasta 800 por persona, para festejar el día del amor y la amistad en el Edomex.

La ASBAR señaló que las ventas del día de San Valentín estimadas para este 2022 representan un 75% de incremento (Foto: Especial)

Precisó que el año pasado con semáforo rojo estuvieron trabajando con un aforo del 40 por ciento y horarios tempranos de cierre.

“Es una de las fechas más importantes para el sector. La gran diferencia es que este año podremos recibir a los comensales con un aforo del 80 por ciento en un horario normal”.

El presidente de ASBAR señaló que además este año ya podrán abrir los bares, cantinas y discotecas de la entidad, con un aforo del 50 por ciento.

El representante de los restauranteros mexiquenses pidió al sector y a los comensales no bajar la guardia, festejar con cubrebocas y no asistir a fiestas clandestinas, donde no se tienen medidas sanitarias de protección.

