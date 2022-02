Fiscalía de Edomex localiza al 44% de personas desaparecidas entre enero y febrero

De enero a la primera semana de febrero, en el Estado de México se activaron 594 fichas de personas desaparecidas o no localizadas, de la estadística el 44 por ciento fueron ubicados y la mayoría abandonó su núcleo familiar por voluntad propia.



El fiscal general de Justicia mexiquense, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, explicó que del total de alertas en lo que va de 2022, 309 son de hombres y 285 de mujeres.



Resaltó que en total la institución ha localizado 263 mexiquenses, pero 16 fueron encontrados sin vida, 13 varones y tres féminas.



“Hemos levantado 594 casos de personas desaparecidas…han sido localizadas 263 personas”, mencionó.



Gómez Sánchez admitió que sigue alta la cifra de personas que deciden por voluntad propia dejar los hogares, por ello llamó a la ciudadanía a tener una cohesión familiar y entablar comunicación.

Además, que cuando acudan a levantar una alerta por desaparición, proporcionen los datos correctos que permitan agilizar la indagatoria.



Gómez Sánchez, precisó una vez más que es falso que una vez que una persona no sea localizada, familiares tengan que esperar 72 horas para levantar la denuncia correspondiente, porque el Ministerio Público tiene la obligación de iniciarla de inmediato.



Resaltó que ya casi todas las policías municipales tienen conformadas las células de búsqueda de personas, que son los primeros respondientes para comenzar a buscar a los desaparecidos.



El titular de la Fiscal General de Edomex dio un corte de caja sobre los casos, luego de retomar el caso de Coni madre de familia de Zinacantepec, que desapareció la semana pasada y su familia por cuatro días realizó células de búsqueda en el Valle de Toluca.



De las indagatorias, hoy se sabe que la mujer declaró que decidió ausentarse de su casa por voluntad propia por problemas familiares, y se fue a otro estado con una amiga y que no quiere reintegrarse a su núcleo familiar.



“Afortunadamente encontramos a esta señora, regresó ella igual por su propia voluntad y la encontramos bien, no fue víctima de delito alguno”, concluyó.

