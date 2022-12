Lorenzo Córdova: "Cuando la rispidez y polarización se mezcla con intolerancia se alimentan los regímenes totalitarios"

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, advirtió que cuando la rispidez y la polarización se mezclan con la intolerancia se sientan las bases que alimentan los regímenes totalitarios, confió en que la discusión de la reforma electoral no sea un momento de ruptura, sino de construcción y de solidificación de ese gran arreglo político que dijo, permitió que México dejará de ser un régimen autoritario.

“Cuando polarización se mezcla con intolerancia, cuando al de enfrente ya no se le ve como alguien con el que puedes tener todas las diferencias, pero al que le reconoces legitimidad para participar en la disputa por el poder, sino se le empieza a ver como un enemigo al que se le combate, con el que no tienes que sentarte, con el que no vas a negociar, entonces estamos sentando las bases narrativas que alimentaron, por cierto, algunos de los peores experimentos totalitarios de la historia reciente del mundo”, señaló.

Advirtió que tratar de instalar desde el poder el discurso de la amenaza de la violencia en la discusión pública Foto: Especial

Durante su participación en la inauguración del seminario “Una reforma electoral para todxs” en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el consejero presidente se refirió a la discusión de la reforma electoral en el Congreso de la Unión, en este contexto, sostuvo que una reforma electoral no puede partir de voluntades, ni de filias, ni fobias, sino de diagnósticos.

No hubo consulta al INE

Luego de que la madrugada de este miércoles, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó un paquete de reformas a seis leyes secundarias en materia electoral, Córdova señaló que nunca se buscó al INE para aportar en la construcción de una reforma electoral a pesar de que se reiteró la disposición del órgano electoral de colaborar con cifras y datos ciertos que están ausentes en la discusión.

“En este proceso de reforma electoral saben cuántas veces se le ha pedido la opinión técnica, datos, diagnósticos a la autoridad electoral, valoraciones de cuál, desde el punto de vista de la operación electoral de qué cosas deberían mejorarse, cosa que hemos ofrecido reiteradamente desde que desde 2019 se hizo el Primer Foro de Parlamento Abierto en la lógica de hacer una reforma electoral, ninguna”, subrayó Córdova.

Advirtió que tratar de instalar desde el poder el discurso de la amenaza de la violencia en la discusión pública, “es absolutamente peligroso, por no decir, incluso, delicado”.

“Creo que estamos en un momento trascendental de la vida del país, y de cara a una discusión sobre la reforma electoral ojalá éste no sea un momento de ruptura, sino al contrario, un momento de construcción y de solidificación de ese gran arreglo político que permitió que México dejará de ser un régimen autoritario”, recalcó el consejero presidente.

SEGUIR LEYENDO:

Lorenzo Córdova: "Como autoridad INE aplicará la ley a todos"

Lorenzo Córdova: “La democracia, es una construcción colectiva, no es obra de un solo hombre”

dhfm