Veracruz: reportan desaparición de Tesorero de Sayula

El tesorero del ayuntamiento de Sayula de Alemán, Rafael González Cárdenas, fue reportado como desaparecido desde la mañana de este martes cuando salió de su hogar rumbo al trabajo.

Colaboradores del empleado municipal y sus familiares revelaron públicamente que desde que salió de su casa no han tenido comunicación con él y temen por su integridad física, ya que en días pasados un grupo armado irrumpió su vivienda.

Por ese acto violento, el funcionario municipal denunció la situación ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz, acusando directamente a personal de la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas como probables ejecutores de la intimidación y responsabilizó a la munícipe de cualquier cosa que pudiera pasarle a él o a su familia.

Los hechos

El pasado 13 de noviembre, González Cárdenas salió en un video a través de sus redes sociales donde relata que un alto funcionario de la actual administración estatal, en alianza con la Alcaldesa, le estaban fabricando delitos para quitarle el puesto y así ellos administrar las finanzas del municipio.

Tras estos hechos, el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que se realizarían las investigaciones correspondientes y destacó que todo parecía “armado”, dudando de la versión expresada por el hoy funcionario desaparecido.

En dicho video, González Cárdenas acusó a la presidenta municipal de supuestamente amedrentarlo para que renuncie al cargo e incluso menciona al secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos.

“Hago este video hoy domingo 13 de noviembre a las 2:51 pm en el cual hago patente la intención de Cisneros Burgos de detenerme de forma ilegal, plantarme drogas y armas. Desconozco por qué Cisneros me quiere encarcelar, sé muy bien que es un capricho de la alcaldesa Lorena Sánchez, la misma mujer que me mandó sicarios a mi casa, tampoco tengo el gusto de conocer al señor Cisneros, por qué me quiere fabricar delitos”, señaló el servidor público.

En el mismo video, el tesorero manifestó que presuntamente las amenazas en su contra fueron de forma directa por parte de la alcaldesa

“En diversas ocasiones que iba a la oficina de la alcaldesa a checar los estados financieros, ella me quitaba mi celular y me comenzaba a amenazar para que yo renunciara. Siempre me decía que ella me iba a meter a la cárcel con la ayuda de Cisneros. En varias ocasiones fui amenazado por Lorena Sánchez, quien se escuda en el brazo protector de la Segob para cometer sus abusos”, refirió.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Estado no se ha pronunciado por este caso ni la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz ha emitido la ficha correspondiente.

