Exgobernador de Nuevo León, deja Consejo de Samuel García

El exgobernador de Nuevo León, Fernando Elizondo Barragán, señaló que dejará el Consejo Asesor del gobernador Samuel García ya que no está de acuerdo a que el actual mandatario estatal se haya destapado para contender por la presidencia de la República en 2024.

En redes sociales, Elizondo Barragán consideró la acción de Samuel García como "un grave error que traerá muchas consecuencias".

"Por encima del aprecio que le tengo a Samuel García, tengo la convicción de que la decisión anunciada por él de buscar la candidatura a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano es un grave error que traerá muchas consecuencias negativas. Lo mismo pienso de la decisión de este partido de participar sin alianzas en las elecciones de 2023 y 2024".

"He pedido no ser incluido en nada" dijo en Facebook

Acotó que buscará "sin tregua" el bien tanto de México de Nuevo León pues "estoy convencido de que estas decisiones van en dirección opuesta".

"He declinado la calidad de mentor del mismo y he pedido no ser incluido en nada que tenga que ver con estos proyectos políticos"

