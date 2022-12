Esta es la cantidad de alcohol que no debes revisar para evitar el alcoholímetro

Llegó diciembre y con ello todos los planes para hacer de las fiestas navideñas una ocasión especial. De igual manera las personas hablan mucho del famoso maratón "Guadalupe-Reyes" el cual engloba diversas celebraciones: posadas, Día de la Virgen de Guadalupe, Navidad, Noche Buena y Año Nuevo. Sin embargo, no se debe olvidar la responsabilidad al volante y para asegurarse de ello, las autoridades capitalinas ya tienen listo el operativo del alcoholímetro.

El programa "Conduce sin alcohol" tiene la finalidad de salvaguardar la integridad física de la ciudadanía a través de la prevención de accidentes viales. Aunque no es tan severo, es menester conocer el límite de ésta sustancia en el cuerpo para no caer en el famoso "Torito" por no pasar la prueba. La respuesta a ésta incógnita se encuentra dentro del artículo 50 del Reglamento de Tránsito de la CDMX.

¿Cuál es el nivel de alcohol que puedo consumir?

El Reglamento de Tránsito estipula que "cuando se tenga una cantidad de alcohol en la sangre superior a .8 gramos por litro o de alcohol en aire espirado superior a .4 miligramos por litro". Pero no te preocupes, si asistes a una reunión tienes la ventaja de contar con la herramienta de cálculo de Centro de Integración Juvenil de la Ciudad de México. Sólo debes colocar los datos correctos para saber si te pasaste o no.

Cabe destacar que los valores son aproximados y varían según la estatura del individuo que la utiliza "si bebes con el estómago vacío, y cuánto tiempo dejas pasar entre cada bebida. Es muy fácil, sólo indica tu peso, tipo y número de bebidas, recuerda que los tarros gigantes, yardas o caguamas equivalen a 3 tragos estándar", se puede leer en su página web. De igual forma, te brinda unos cuantos consejos para evitar que el nivel de alcohol se eleve.

Bebe lentamente, evita los "shots" o "fondos".

Espacia los tragos e intercala con bebidas sin alcohol.

Come antes y durante el consumo.

Evita beber más de dos copas de alcohol si eres mujer y más de tres si eres hombre.

Si deseas consultar la herramienta DALE CLIC AQUÍ.

Comparación de diferentes tipos de bebidas y sus efectos en el cuerpo

Para darnos una idea de las cantidades de alcohol que manejan muchas de las bebidas populares, la Secretaría de Salud (Ssa) presentó una tabla donde menciona el porcentaje de éste elemento y tamaño de porción.

Nivel de alcohol en algunas bebidas (Foto: Ssa)

Aunque los efectos varían de acuerdo a la persona, sexo, peso, cantidad de alimentos ingeridos con antelación y descanso. Sin embargo, el exceso en el consumo afecta por igual a los individuos.

0.05 - 0.25 mg/L

Incrementa la excitabilidad neuronal y las frecuencias respiratoria y cardiaca.

Disminuyen las funciones cerebrales en general.

Afecta la conducta.

Euforia leve, relajamiento y placer

0.30 – 0. 50 mg/L

Sedación generalizada.

Disminución de la atención y nivel de alerta, reacción lenta, pérdida de la

Coordinación y fuerza muscular disminuida.

Disminución en la habilidad para tomar decisiones racionales y de buen juicio.

Ansiedad y depresión.

Disminución de la paciencia.

0.50 – 0.80 mg/L

Incremento dramático en el tiempo de reacción.

Alteración del equilibrio y del movimiento.

Voz arrastrada.

Si el nivel de alcoholemia se alcanza muy rápido se puede presentar vómito.

0.80 – 1.50 mg/L

Impedimento severo de los sentidos, incluyendo la conciencia a estímulos externos.

Impedimento severo a la movilidad.

1.50 – 2.00 mg/L

Estupor.

Pérdida de la conciencia.

Muerte en algunos casos.

2.00 mg/L o más

Inconsciencia.

Paro respiratorio.

Muerte.

SIGUE LEYENDO:

SSC anuncia "Operativo Cometa" en la CDMX por fiestas decembrinas

Vacaciones dignas: diputados aprueban el dictamen, pero no serán 12 días corridos

CDMX: los vecinos ruidosos pagarían hasta 15 mil pesos de multa si aprueban esta iniciativa