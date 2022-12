AMLO no salvará a Altos Hornos de México: “No vamos a rescatar empresas porque estamos rescatando al pueblo”

“No vamos a rescatar empresas porque estamos rescatando al pueblo”, sentenció este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador para rechazar que ayudarán a la empresa Altos Hornos de México de Alonso Ancira sobre el adeudo millonario que tiene con la Comisión Federal de Electricidad (CFE):

En la mañanera en Palacio Nacional, el mandatario federal dijo que espera que la empresa acerera no se vaya a la quiebra porque contribuye con empleos al desarrollo de Monclova, Coahuila, donde está instalada, pero también resaltó que no es la única fuente de empleos porque ya están creciendo más empresas del rubro en el norte del país.

“Ojalá y se resuelva este asunto, que el señor Ancira llegue a un acuerdo con acreedores, socios y se consolide esa empresa que es muy importante para el desarrollo de Monclova y de toda la región.

“Nosotros no vamos a rescatar empresas porque estamos rescatando al pueblo, no a empresas, y antes había la mala costumbre de rescatar a las empresas y realmente se rescataba a los empresarios. Se llegó a que habían bancos quebrados con empresarios ricos, y ojalá y se llegue a un acuerdo”, dijo.

El 2 de diciembre pasado, Altos Hornos hizo público que la CFE les cortó el suministro de luz a pesar de que cubrieron una parte del adeudo y propusieron un esquema de pagos.

La empresa le bajó el switch a la empresa. FOTO: Archivo.

Sin embargo, en un comunicado la empresa del Estado que dirige Manuel Bartlett contestó que la empresa de Ancira debía 154.87 millones de pesos de luz y cubrió parte del adeudo, pero debe a la fecha 127.04 millones de pesos, además, solicitó una prórroga sin pago de luz por seis meses. Al respeto, el presidente López Obrador dijo que la CFE no cederá en cobrar la luz.

“La CFE tiene que cobrar la luz porque es una empresa pública. Y también que se piense que hay crecimiento económico en el país y en el norte hay acereras que están creciendo mucho, todo esto por la preocupación de que se va a quedar la gente sin trabajo, no, están llegando muchas empresas.

“Claro, no queremos que se cierre ninguna empresa, pero no vamos a estar destinando dinero de todo el pueblo para financiar ineficiencias y corruptelas, porque esta empresa no llevaba bien su administración”, dijo.

Recordó que Altos Hornos prestaba a funcionarios incluso al exgobernador del estado, Rubén Moreira, hoy líder del PRI en la Cámara de Diputados.

El mandatario aseguró que no pondrá ninguna denuncia. FOTO: Presidencia.

“No, no voy a interponer denuncia, pero sí hay la prueba de que usaba el avión de Altos Hornos y él era, el señor de Altos Hornos, protector de muchos. Bueno, desde la privatización porque esa era una empresa pública, son de esas historias muy truculentas del periodo neoliberal.

“Pero yo espero que haya muchos investigadores ahora y que analicen todos estos casos para que las nuevas generaciones las conozcan, cómo se entregaron todas estas empresas, quién las entregó, su vinculación a todos estos políticos, todos los abusos cometidos y algunos que se siguen cometiendo en Coahuila”, contestó.

