Cancelan Feria Nayarit 2023 para realizar semana cultural

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero anuncio que se cancelará la Feria Nayarit 2023, y en su lugar se realizará una semana cultural, dónde los estados de Chiapas y Oaxaca serán invitados para mostrar su cultura y arte.

Recalcó que para estas actividades se prohibirá la venta de bebidas alcohólicas y drogas; todo esto, dijo, aunque exista baja recaudación para el estado.

“Aunque se caiga la recaudación, a partir del año que entra no quiero Feria de Nayarit, no quiero, quiero una semana de cultura de Nayarit, donde no se venda una gota de alcohol por el gobierno lo permita, y donde no se consuma un gramo de droga, donde no lo permitamos porque imagínense, recaudar dinero porque se vengan al lugar, donde se llevó a cabo un extraordinario evento cultural, ahí mismo a vender bacanales de vino y de droga envenenando a los jóvenes, no lo voy a permitir".

Oaxaca y Chiapas serán los invitados de la semana cultural

Dijo que desde el mes de abril pasado hablo con autoridades de Oaxaca y Chiapas, para llevar a cabo actos culturales como el de la Guelaguetza, en el mes de marzo del 2023.

Cabe destacar que la Feria Nayarit -otrora Feria Nacional de la Mexicanidad- que desde 1989, se había destacado como una de las ferias comerciales y ganaderas más importantes del estado- suspendió su edición 2020 a partir de la contingencia de covid-19 y su derrama económica hasta 2019 fue cuantificada en más de 100 millones de pesos en una semana de actividades, y en marzo de 2022 se retomó, esperando poco más de 1 millón de personas, significó en algunos casos la reactivación económica para comerciantes.

