Salomón Jara invita a su equipo de trabajo sacar a Oaxaca del "atolladero"

El gobernador de Oaxaca Salomón Jara Cruz tomó protesta de ley a más de una treintena de hombres y mujeres que estarán al frente de los Organismos Públicos Descentralizados de la Administración Pública Estatal.

"Nosotros queremos tener hombres y mujeres que sirvan a Oaxaca, que atiendan a Oaxaca que se preocupen por nuestros pueblos y comunidades, nuestros jóvenes, nuestras jóvenes, niños y niñas en fin, en todos porque Oaxaca merece eso y mucho más. Hay que sacarla del atolladero", dijo.

Además, advirtió a las y los nuevos funcionarios que han asumido el cargo para servir y no servirse, para trabajar intensamente en beneficio de Oaxaca “y ese siempre será el llamado que les voy hacer a todos y todas de tal manera que el encargo vamos a ponerle cuerpo y alma para sacar a Oaxaca adelante”.

Nuestro destino no es la pobreza, no es la marginación, no es el abandono, nuestro destino es otro, por lo que pidió a su equipo de trabajo sacar al “atolladero” a la entidad.

El mandatario estatal tomó protesta de ley a más de una treintena de hombres y mujeres

FOTO: Carina García

“Los malos gobiernos que hemos tenido no se preocupaban, no atendían y no veían los graves problemas; tenemos que agarrar una escoba para barrer de arriba para debajo de corrupción donde quiera que se encuentra personalmente estaré muy atento a todas las direcciones”, expuso.

Esto al hacer referencia al primer gobierno de transición que se dio en Oaxaca y que fue encabezado por Gabino Cué “recuerdo en otros momentos cuando tuvimos un gobernador de transición pues, no atendía se hacía a un lado, pero yo aquí voy a atender”.

Gabinete ampliado toma protesta

En este acto, asumieron el cargo en las entidades de gobierno: Moisés Salazar Martínez, al frente de Caminos Bienestar (Cabien); Verónica Hernández González, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao); Blanca Luz Martínez Guzmán, al frente del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca (CECyTE); y René Vásquez Castillejos encabezará el Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca.

Mientras que Arturo de Jesús Chávez estará al frente del Instituto del Deporte (Indeporte); Raciel Cabrera García, en la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar (Ceabien); Magdalena María Coello Castillo, en la Comisión Estatal Forestal (Coesfo); Mario Samuel Ceballos, en la Comisión Estatal para la Planeación de Educación Superior del Estado de Oaxaca; y Eulogio Daniel Hernández, al frente de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Cortv).

Salomón Jara refrendó su compromiso para el bienestar de Oaxaca

FOTO: Carina García

Por otra parte, Mauro Cruz Sánchez asumirá la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos; Marcelo Merino García, estará al frente del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca (IDPEO); Giovanni Jahir Rojas Pacheco, en el Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca (Icapet); y Francisco Javier Salinas Huergo, en el Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (IEBO).

En tanto, Karina Ángeles Morales será titular de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana del Estado de Oaxaca; Fernando Molina Herbert, en el Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca; Rey Magaña García, dirigirá el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA); Emilio Montero Pérez, estará al frente del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO); y Alejandro Jarquín López, en el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa (Iocifed).

Asimismo, Silverio Ávila Martínez asumió funciones en el Instituto de Atención Integral al Migrante Oaxaqueño (IAIMO); Carlos Alberto Holder, en la Dirección General de Población de Oaxaca (Digepo); Emilio de Leo en el Instituto para el Fomento y la Protección de las Artesanías (IFPA); y Omar Julián Julián en el Monte de Piedad del Estado de Oaxaca.

Finalmente, Pedro Alberto López Garrido representará el Organismo Operador encargado de la Gestión y Manejo Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y Manejo Especial del Estado de Oaxaca y Maribel Graciela Salinas asumirá la dirección del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca.



FOTO: Carina García

Respecto a los órganos desconcentrados, Beatriz Montoya Acevedo, estará al frente de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Oaxaca; Alejandro Edrey Tejada Morales, asumirá la titularidad de la Policía Auxiliar Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC).

Freddy López Placencia, asumirá la Coordinación de Planeación y Evaluación para el Desarrollo Social de Oaxaca; y Alma Deysi Bautista Ramos, será titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca.

Por otra parte, Dulce Belén Uribe Mendoza estará al frente de la Dirección General del Registro Civil. Finalmente, las y los titulares que rindieron protesta de ley al frente de los órganos auxiliares de gobierno son: Irene Elizabeth Álvarez Acosta, al frente de la Coordinación General de Comunicación Social; Fernando Sánchez Otañez.

En la Coordinación General de Enlace Federal; Alcidez Guzmán representará la Coordinación General de Educación Media Superior y Superior, Ciencias y Tecnología (CGEMSySCT); y Flor Estela Morales Hernández, asumirá la titularidad de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO | Congreso de Oaxaca reconoce labor de Alejandro Murat y dan la bienvenida a Salomón Jara

Alejandro Murat: "Trabajé hasta el último minuto por el presente y futuro de Oaxaca"

Claudia Sheinbaum: "Salomón Jara representa un modelo distinto de hacer política"