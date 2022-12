Claudia Sheinbaum revisa la Línea 1 y se finaliza colocación de las vías férreas

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, recorrió el tramo de San Lázaro a Salto del Agua de la Línea 1 del Metro para supervisar, a bordo de una Dresina, el trabajo concluido de colocación de vías férreas.

“Estamos en la estación San Lázaro, en la supervisión de la Nueva Línea 1 del Metro, y el día de hoy vamos a recorrer de aquí hasta Salto del Agua en el ‘Metro bebé’, porque ya están listas todas las vías férreas. Ya solamente falta una parte de la barra guía y también la pista de rodamiento”, detalló la mandataria en un video en redes sociales.

El director general del Metro, Guillermo Calderón, informó que van avanzados los trabajos en túneles, en específico en la colocación de las charolas para energía en baja tensión y para telecomunicaciones, así como del cable radial que va a transmitir todas las comunicaciones de control de los trenes.

Sheinbaum cuestionó las medidas cautelares que ordenó el INE, tras determinar que hay una campaña atípica con pintas en bardas y el uso del hashtag #EsClaudia en redes sociales, lo que podía constituir actos anticipados de campaña, por lo cual solicitó a Sheinbaum publicar un texto de deslinde.

"El viernes 2 de diciembre de 2022 a las 15:00 horas recibí a través de la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México, una notificación de la Comisión de Quejas del INE que me obliga, como medida cautelar (aunque no es el fondo del asunto), a publicar un texto que no es de mi autoría y con el que no estoy de acuerdo".