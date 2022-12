Clara Brugada llama a revisar instalaciones de gas y eléctricas en casa para evitar accidentes

Con el propósito de prevenir y disminuir la cifra de incendios en los hogares, en especial en la presente temporada invernal, la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada Molina, exhortó a la población a revisar sus instalaciones eléctricas, tanques de gas, boilers y estufas para evitar accidentes fatales en los hogares.

“Queremos que se haga conciencia sobre la prevención para evitar incendios en esta temporada de fiestas, ya que hemos tenido 75 incendios a lo largo de todo el año que fueron provocados por fugas de gas e instalaciones eléctricas en mal estado, algunos tuvieron que ver con pirotecnia”, indicó.

Desde la casa de una familia del barrio San Lucas, en el centro de la demarcación, la alcaldesa exhortó a las familias a no hacer reparaciones caseras improvisadas de las conexiones de gas LP ni de instalaciones eléctricas, ya que la mayoría de los incendios en los domicilios ocurren por descuidos en las cocinas y sobrecarga de energía eléctrica debido a las luces que adornan el árbol de Navidad y fachadas en las casas.

Concejales de la alcaldía se suman a llamado para reducir el uso de la pirotecnia Foto: Especial

También aconsejó evitar el uso de pirotecnia, porque hay mayor riesgo de incendios, donde los menores de edad resultan más afectados; conminó a las familias a disfrutar las fiestas decembrinas con precaución y que en los hogares no sobrecarguen las instalaciones eléctricas con las series o luces de Navidad ni dejen veladoras encendidas, que no usen anafres para que no se vayan a intoxicar por inhalar monóxido de carbono, gas sin aroma e incoloro que puede provocar la muerte.

Uso consciente de pirotecnia

Respecto a la pirotecnia, la alcaldesa y los concejales de la alcaldía llamaron a evitar su uso para abatir el riesgo de accidentes, en especial para los niños y las niñas; concejales señalaron que el ruido de los estallidos provoca estrés en los animales de compañía, además de correr riesgo de dañar los oídos de las personas. Se invitó a la población a reportar a las autoridades de la alcaldía los sitios donde se esté vendiendo pirotecnia, para “festejar en paz nuestras fiestas con nuestra familia”.

La alcaldesa Clara Brugada señaló que en el caso del cilindro de gas LP hay que verificar su estado físico, que no tenga picaduras, corrosión en la base o en algún lugar, y que sus válvulas no tengan fugas; recomendó aplicar espuma de jabón y agua para revisar conexiones y evitar tenga parches de algún tipo, ni mucho menos soldaduras de remiendo. La válvula no debe tener fisuras.

En caso de que el cilindro tenga abolladuras, fisuras o daños en las válvulas, no se debe recibir, sino regresar de inmediato y exigir al gasero que lo cambie. Antes de que, entre el tanque a la vivienda, revisarlo a conciencia para que no introduzcamos un riesgo a la casa.

“Es necesario que veamos en casa qué se tiene que hacer para evitar fugas de gas, o a la hora de prender la estufa, que a veces provocan daños principalmente a las personas, heridos graves y hasta muertes por incendios que se han registrado, o bien ha habido daños a bienes muebles e inmuebles”, recalcó la alcaldesa.

Son incendios que afectan los bienes materiales, la mayoría se da por fugas de gas y daños o riesgos en instalaciones eléctricas por malas condiciones. En caso de olor a gas debe llamarse a los cuerpos de emergencia para que acudan de inmediato a revisar la instalación, para lo cual ofreció los números telefónicos de la Dirección de Protección Civil de Iztapalapa: 55-5445-1178 y 55-6417-5128.

También se indicó que el cilindro de gas siempre debe estar afuera de la vivienda, y lo mejor es colocarlo sobre una base para evitar el contacto con la humedad o la tierra, a fin de evitar la corrosión. Asimismo, verificar que las mangueras tengan sus brazaletes bien amarrados, tanto en el tanque como junto al calentador y la estufa; el brazalete se desajusta y empieza a desconectarse la manguera, lo que provoca fugas y posteriores flamazos. Por eso deben revisarse las conexiones a las estufas de gas. La reparación debe hacerla un especialista, no debe improvisarse.

“Por no revisar la manguera del gas que llega a la estufa, seguimos cocinando y no nos fijamos: hagan esa tarea; revisen sus tanques de gas, revisen su conexión, que esté la manguera bien instalada en sus conexiones al tanque o a la estufa”, reiteró Clara Brugada. “Vamos todos de manera preventiva a revisar las instalaciones de nuestros tanques de gas, a revisar los cilindros”.

Intoxicación por monóxido de carbono

La alcaldesa recordó que hay hogares que aún usan anafres o leña, y si se usan dentro de la casa pueden ocasionar problemas graves debido al monóxido de carbono, que también puede ser generado por el bóiler cuando no está funcionando adecuadamente, lo que puede verse cuando la llama es amarilla, pues lo normal es que sea azul. Inhalar este gas provoca sueño y si no se ventila puede causar la muerte por la inhalación de monóxido de carbono.

En resumen, “hay que revisar el bóiler y las instalaciones de gas para evitar fugas, que la flama sea azul y no roja o amarilla; tener siempre bien ventilada la cocina”.

Respecto de la corriente eléctrica, señaló que las sobrecargas provocan cortocircuitos que dan lugar a incendios, por lo que es importante revisar la instalación de gas y la eléctrica, y evitar sobrecargas.

Otras medidas para evitar incendios son evitar fumar en la cama y cuidar mucho el uso de velas o veladoras, que también han ocasionado graves incendios.

“Hago un gran llamado a las familias de Iztapalapa para que revisen las instalaciones de gas y eléctricas, pero hacerlo con el apoyo de una especialista. Juntos hacemos la protección civil”, concluyó.

