AMLO revela que la deuda pública fue reestructurada: "Mi sucesor pagará la mitad por intereses"

La deuda pública externa de México ya fue reestructurada para que en el 2025 el nuevo gobierno tenga “holgura” en sus finanzas, pues pagará sólo la mitad de intereses de lo que se pagó en 2018, afirmó este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la mañanera en Palacio Nacional, el presidente de la República también aseguró que la reestructura de la deuda le deja “todo resuelto” en materia financiera en lo que resta de su sexenio, hasta 2024. Sin embargo, también reconoció que están cuidando que la inflación no se nos salga de control.

“Yo ya no estoy pensando sólo en cómo terminar, que estoy seguro que vamos a terminar muy bien, sino cómo dejarle al próximo gobierno holgura, no así como le dejó Salinas a Zedillo la economía, prendida de alfileres. Bueno, pues, les adelanto que ya hicimos una reestructuración de deuda para que en el 2025 el gobierno que llegue pague la mitad de intereses de deuda de lo que nosotros pagamos cuando entramos al gobierno, ya reestructuramos deuda para que el 25 no tengan presiones de pago de intereses de deuda”, anunció.

El jefe del Ejecutivo informó que fue el propio el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien le envió recientemente una nota anunciándole la reestructura de la deuda, y prometió que lo citará en la mañanera para que explique los detalles de esta acción.

“Sí, hasta el 24, pero ya lo que estamos buscando es que el 25, el próximo gobierno no tenga la presión que nosotros tuvimos al inicio del gobierno, se va a reducir el pago de servicio de deuda a la mitad, la externa, pero se los vamos a explicar, le voy a pedir al secretario de Hacienda que se los explique porqué es importante. Entonces, vamos bien”, dijo.

En lo económico, resaltó que su gobierno está cuidando que no se salga de control la inflación, “aunque estamos preparándonos y tomando medidas, de todas maneras eso es un foco amarillo porque eso afecta mucho”.

También rechazó afirmaciones de que la inflación ha generado que la cena de la Navidad sea la más cara de la historia.

“No es como dicen nuestros adversarios, que la cena de Navidad es la cena más cara del siglo o de hace muchos años, no, no, no, se puede probar, pero ya para qué contestarle al Reforma. Habría que ver los precios del pollo, del pavo, desde el atún que es lo más barato hasta el bacalao y romerito y todo, y no es como ellos dicen, pero de todas maneras hay que cuidarlo, hay que cuidar eso, o sea, no sólo preocuparnos sino ocuparnos y ya estamos trabajando”, dijo.

Muy buenas las perspectivas 4T; el conservadurismo no tiene futuro en México: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el movimiento de transformación tiene muy buenas perspectivas y futuro en las próximas elecciones de 2024. El jefe del ejecutivo federal señaló que la gente tiene confianza en la Cuarta Transformación.

"En general son muy buenas las perspectivas, el futuro para el movimiento, sobre todo por la gente, por el pueblo que nos tiene confianza, le agradecemos mucho y es una cuestión amorosa, así de mucho cariño, sincero, sincero, entonces por ahí vamos bien", indicó.

Sin decir los nombres de las "corcholatas" -Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López-, el presidente López Obrador expuso que los tres podrían darle continuidad con cambio a la transformación, ya que tienen experiencia política y de gobierno.

"Del lado el movimiento de transformación son unos profesionales, cualquiera de los que pueden ser electos para darle continuidad a la transformación y la continuidad con cambio han gobernado, son gentes preparadas, tienen experiencia, y entonces en la parte política y además la gente está contenta con la transformación, no hay malestar, las mentadas o los insultos son de los fifis o aspirantes a difícil pero la gente es muy respetuosa, puede que no esté de acuerdo en algunas cosas con nosotros pero si nos apoya en otras cosas y sobre todo son respetuosas", explicó.

El mandatario federal señaló que el conservadurismo no tiene futuro en el país y hay poca experiencia de gobierno entre los que aspiran a la candidatura presidencial.

"No tiene futuro el conservadurismo en México, como decía el presidente Juárez 'el triunfo de la reacción es moralmente imposible'. Y cómo le van a hacer nada más que valoren, no tienen dirigentes, no tienen gente con experiencia en la administración pública, en la política, y hemos dicho muchas veces: no es fácil gobernar. La mayoría de ellos nunca han tenido cargos en el gobierno, han sido legisladores pero es distinto, algunos ni siquiera de mayoría sino de lista, no tienen experiencia", indicó.

