Sexta ola de Covid-19: descartan home office y nuevo encierro ante repunte de contagios

Pese al incremento de casos de Covid-19 y otras enfermedades respiratorias en México, asociadas a la baja de la temperatura ambiente, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó este lunes que desde el gobierno federal repitan medidas para la población como el encierro y el trabajo en casa, llamado home office.

“No, no, no tenemos nada excepcional, extraordinario; cuidarnos, nada más, salir abrigados lo más que se pueda, informarnos sobre el estado del tiempo, del clima, pero no tenemos una situación crítica en todo el territorio.

Las temperaturas han bajado, pero no mucho afortunadamente en el norte del país, y aquí ya se siente y se va a sentir, pero de acuerdo a los pronósticos va a disminuir el frío en adelante, aunque los pronósticos a veces fallan, fallan hasta los expertos”, dijo en la mañanera en Palacio Nacional.

Desde hace más de un mes hay repuntes

El mandatario federal reconoció que desde hace más de un mes empezaron a registrar más casos de enfermedades respiratorias como Covid-19, influenza y otras.

“Llamó la atención que en las reuniones que tenemos semanales para ver el tema de salud nos informaron que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, estaba casi lleno de niños con problemas respiratorios. Ya se actuó, eso hace 15 días, pero siguen habiendo”, destacó.

Hoy por la tarde noche, el presidente López Obrador sostendrá en Palacio Nacional la reunión semanal del gabinete de salud para revisar la situación en el sector en el país.

