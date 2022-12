VIDEO: “El Ñangas” así presumía en redes que era “la ratota” antes de morir baleado por sicarios

“El Ñangas” vivía en la Ciudad de México y se dedicaba a delinquir en las calles de la capital, lo mismo robaba a la gente o vendía drogas, y además realizaba extorsiones en la colonia El Piloto en la alcaldía Álvaro Obregón. Su forma de vida parecía agradarle y así lo exhibía en las redes sociales donde se presentaba con orgullo y presumía lo que hacía.

En un clip en TikTok, “El Ñangas”, quien sería identificado como Alberto “N” se grabó a manera de presentación donde aceptaba que era un delincuente mientras que advertía a los internautas a no “espantarse” en caso de que se encontraran con él en algún punto de la ciudad.

“Yo soy la ratota, pero lo que sea de cada quien no se espanten”, dijo “El Ñangas”

Y agregó: “No se saquen de onda cuando me vean, ya que yo ya radicó en otros lugares. Ya me salí de la zona”; el presunto criminal caminaba mientras se grababa pidiendo además a la gente que no lo denunciaran: “Ahí nomás no me denuncien cuando acá…” y en ese momento culmina su video cuando presuntamente le roba el teléfono celular a una mujer.

“El Ñangas” quería ser "influencer"

“El Ñangas” tenía su propia cuenta en TikTok donde se identificaba como betitoguerrero5 donde solia subir sus videos que decía eran de humor; sin embargo, según el periodista Carlos Jiménez, el joven era un exconvicto que tras regresar a las calles volvió a delinquir, aunque grupos antagonistas comenzaron a amenzarlo aun cuando ya se había ido de la zona donde actuaba, tal como lo dijo en el metraje.

“Mis Videos Solo Son De Humor de Barrio No Busco incitar a la violencia o drogas”, decía en su descripción de TikTok.

El acuerdo que otros presuntos criminales habían llegado con “El Ñangas” era que dejara de vender droga en la colonia El Piloto a cambio de que lo iban a dejar con vida, caso contrario si seguía comercializando los estupefacientes en la zona.

Pero de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, “El Ñangas” fue asesinado por sicarios a bordo de una motocicleta, que según el reportero citado, lo acribillaron por órdenes de una mujer. El asesinato ocurrió el pasado martes en la misma colonia donde a pesar de que intentó escapar de los homicidas, no pudo lograrlo.

Las autoridades de la Ciudad de México mantienen abierto el caso para hallar a los culpables de matar a Alberto “N”, quien además de dedicarse al robo y al narcomenudeo, buscaba ser un influencer en las redes sociales a través de TikTok.

