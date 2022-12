Las dudas sobre la trágica muerte de un niño de 6 años presuntamente asesinado por un perro

Ayer trascendió que un perro criollo mató a un niño de seis años de edad cuando estaba dentro de su domicilio ubicado en la colonia 16 de septiembre dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México; sin embargo, han surgido dudas sobre si el canino fue quien ocasionó que el menor perdiera la vida, ya que hay un elemento que podría contradecir la versión del motivo que provocó la muerte.

El niño habría sido mordido por el perro quien era una de las mascotas de la familia. Presuntamente el canino provocó heridas tanto en las piernas como en los brazos y el cuello del niño, en un ataque que se cree duró alrededor de 10 minutos. Cuando los servicios de emergencia capitalinos llegaron al lugar, el niño ya no contaba con signos vitales.

Dentro del inmueble ubicado sobre la avenida Observatorio donde se presentó la muerte del niño, había por lo menos cuatro perros más, los cuales fueron resguardados por la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aunque se desconoce su también habrían participado en el presunto ataque contra el niño.

Las dudas sobre el ataque del perro

Tras acudir a la escena del crimen, las autoridades capitalinas recabaron información donde habrían hallado un elemento en el cuerpo del niño fallecido que contrastarían con la versión hasta ahora oficial, de que el perro atacó y mató al infante.

Según información dada a conocer por el periodista Carlos Jiménez, los investigadores identificaron que la víctima tenía un golpe en la cabeza que además no corresponde a una mordida del perro, por lo que se especula que la causa de la muerte del menor pudiera estar relacionada con un ataque directo contra el niño.

“Las autoridades no creen q estos perros hayan matado a un niño en esta casa de @AlcaldiaMHmx El menor presenta un golpe en la cabeza. Autoridades de @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX se llevaron a los animales para hacer peritajes”.

Los primeros en llevar a cabo diversas teorías sobre la muerte del niño fueron los propios internautas en las redes sociales al argumentar primero, que durante los 10 minutos que supuestamente duró el ataque del perro al niño, nadie haya podido defenderlo, incluso la abuela del menor que se encontraba en la casa de la calle Florencio Miranda.

“No es la primera vez que pretenden acusar a un perro de un asesinato en los últimos meses. ¿Diez minutos y nadie escuchó nada? Supongo, además, que la foto es peritaje y no tienen sangre…”.

“Claro que no fue un perro, 10 mins lo ataco? (sic) Y nadie se dio cuenta? Ademas (sic) si ya convivía (sic) con el perro no hay manera de que lo atacara!!!”. Mientras que otro más acusó que los habitantes de dicha casa son conflictivos por lo que buscarían culpar al perro por la trágica muerte del menor.

“Mi compañera de trabajo vive atrás de esa casa, me dice que esos vecinos son los típicos conflictivos. Soy vet y sé de ataques de perros y eso q le ‘hicieron’ al niño no lo puede ocasionar perros yo creo le dieron un mal golpe, lo mataron y ahora quieren culpar a los animales”. Las investigaciones continúan para descartar responsabilidades del caso de homicidio contra el menor de edad. Aún no se ha dado a conocer la identidad de los padres de la víctima.

