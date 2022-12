AMLO pide corcholatas y a legisladores a respetar encuesta presidencial

El presidente Andrés Manuel López Obrador, comprometió a las llamadas "corcholatas", a diputados y a senadores a respetar el resultado de la encuesta que defina al candidato presidencial de Morena para 2024 y agradeció su lealtad al proyecto de transformación.

Durante la reunión que sostuvo con diputados, senadores y los aspirantes a la candidatura presidencial la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y de Gobernación, Adán Augusto López, el titular del Ejecutivo les recordó las reglas para definición del abanderado de Morena en las elecciones presidenciales de 2024 y los comprometió a respetar los resultados de la encuesta.

“Y de una vez les digo ya saben cuáles son las reglas ya no hay dedazo eso se acabó eso pertenece a la época de la antidemocracia estamos inaugurando una etapa nueva esto es una transformación la 4T" expresó Andrés Manuel López Obrador.

Agregó "ya saben cómo se les va a elegir y yo voy a apoyar al que gane la encuesta. No le voy a meter a hacer campaña porque no me corresponde yo voy a seguir gobernando para todos los mexicanos pero sí cuando se dé a conocer quién gana la encuesta voy a estar con quien gana la encuesta sea quien sea”.

Aseguró que se acabó el dedazo Foto: Especial

Acto seguido, cuestionó a los legisladores “a ver a ver para irle midiendo, van a apoyar al que gane la encuesta? Sea quien sea? No está por encima el proyecto? ¡Vamos adelante!”, señaló el mandatario.

Reconoció la lealtad de los legisladores

En su mensaje, también se reconoció la lealtad de los legisladores y aseguró que el encuentro fue un acto de reconocimiento a su trabajo por las reformas aprobadas para consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación.

“Este es un acto de reconocimiento a ustedes… (es un honor…) es un acto que implica como mujeres hombres como ustedes legisladores hacen realidad hacen valer una palabra un término un concepto que es fundamental, la lealtad. No me refiero a la lealtad a las personas, a los dirigentes, a los políticos, la lealtad más importante es la que se profesa al pueblo y al proyecto de transformación en beneficio del pueblo esa es la lealtad”, señaló.

Pero también se refirió a las traiciones, en aparente alusión al coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quien no fue convocado al encuentro luego de que votó en contra del llamado Plan B de Reforma Electoral.

“Suele pasar, no es el caso de nosotros que nos formamos manteniendo principios e ideales, pero en la política suele pasar de que se tienen amigos de mentira y enemigos de verdad y los que hablan mucho de lealtad sin tener principios, sin tener ideales, a la primera traicionan, no resisten las tentaciones del poder, por eso lo menos es la lealtad al proyecto, al pueblo, a los principios a la transformación que estamos llevando a cabo” , sostuvo.

