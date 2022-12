Aguascalientes: detienen a 3 integrantes de Protección Civil de Zacatecas por transportar droga

Policías estatales de Aguascalientes detuvieron a tres rescatistas del municipio de Loreto del vecino estado de Zacatecas, luego de que circularan en territorio hidrocálido en un automóvil transportando droga, confirmaron este martes las autoridades de seguridad pública.

El hecho ocurrió durante el fin de semana cuando un hombre y una mujer pertenecientes a esta corporación de emergencia viajaban en un vehículo y al cruzar la frontera interestatal se negaron a que la unidad fuera revisada, dando inicio a una persecución; cuando la policía los interceptó y al realizar la revisión del automóvil se dieron cuenta que los dos elementos transportaban droga, con las características propias de la cocaína.

Los elementos se negaron a que la unidad fuera sometida a la revisión rutinaria

FOTO: Especial

En Aguascalientes las autoridades declinaron realizar algún comentario sobre la detención por encontrarse los tiempos de vinculación a proceso en curso, sin embargo, Adolfo Marín Marín, secretario de seguridad pública de Zacatecas confirmó esta detención:

“Sí, efectivamente estos elementos fueron detenidos por la policía estatal, me parece que de Aguascalientes, transitaban en un vehículo, hicieron caso omiso de la detención para una revisión rutinaria, no la atendieron, hubo una persecución y posteriormente desistieron de su huida, se detuvieron, se llevó a cabo la revisión rutinaria que siempre se lleva para casos de esta naturaleza, sobre todo porque trataron de burlar la vigilancia de la policía, en este caso del estado de Aguascalientes, sin embargo, al revisarlos se les detectó que al interior de su vehículo se encontraban pues artículos indebidos”, indicó el funcionario estatal.

El secretario de Seguridad Pública de Zacatecas agregó que mientras se realizaba la revisión del vehículo, llegó al lugar el director de la corporación municipal de Protección Civil, quien amenazó a los policías de Aguascalientes, tratando de que sus elementos no fueran detenidos, derivando también en su detención: “Se presentó el director de Loreto, tratando de que a estos elementos no se procediera conforme a derecho, conforme a la ley, por lo cual obligó también a las autoridades a detenerlo, debido a que si estos elementos tenían droga en su vehículo y aun así quería intervenir para que no se les detuviera, pues estaba también en flagrancia”, detalló el general Adolfo Marín.

Las autoridades de Zacatecas aseguran que se encuentran colaborando con las autoridades de Aguascalientes para esclarecer la responsabilidad de los detenidos; el hombre y la mujer quienes fueron sorprendidos con la droga en el vehículo se encuentran en prisión preventiva, mientras que el director fue liberado al pagar la multa por intentar detener la agresión.

