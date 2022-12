¡Drama y odisea de la migración mexicana! expone la cara más cruda de la frontera entre México y EU

Guadalajara.- Las caravanas migrantes, la expulsión de personas de sus pueblos de origen por la violencia, la pobreza o ambas, han generado un redituable negocio al crimen organizado. Se estima que cada año entre 300 a 500 mil personas intentan cruzar la línea fronteriza con Estados Unidos de forma ilegal, los llamados 'polleros' cobran a cada persona de 8 a 10 mil dólares y sin garantizar su ingreso al país vecino. Además, hay otros ilícitos alrededor del fenómeno migrante: la trata de personas, el narcotráfico y hasta el esclavismo laboral.

México en tiempos de post-pandemia debe propiciar políticas públicas que estimulen la generación de empleos, así como la preparación académica de jóvenes partiendo de una realidad: "¡la migración será eterna!". Hoy se requieren nuevos convenios actualizados, virtuosos y humanistas para regularizar a mexicanos y latinoamericanos que viven y trabajan en la ilegalidad en territorio norteamericano.

"No son políticas atinadas, ni siquiera se pueden llamar políticas públicas, son medidas, a veces tomadas en la emergencia, temporal, sobre las rodillas. Urge un diálogo verdaderamente eficaz entre presidentes de países expulsores de migrantes para llegar a acuerdos inteligentes, no represivos. Hay que cuidar la frontera, sí. Pero también hay que ser realistas, se requiere la regularización de los mexicanos que viven sin documentos en Estados Unidos y se requieren nuevos acuerdos de trabajadores temporales legalizados. ¡A la economía de los Estados Unidos le conviene también!"

"El fenómeno de las remesas oscila en los 60 mil millones de dólares, ha servido para paliar situaciones económicas, sociales y regionales, de estados completos en México. ¿Qué pasaría sin esas remesas que el año pasado superaron los 50 mil (millones de dólares)? ¡Habría otra revolución! Se generaría más violencia, asaltos, robos, lucha de la gente que no tiene de qué vivir. ¡El flujo migratorio será eterno! Por esa nobleza y generosidad les consideramos, los verdaderos héroes de la patria", apuntó Heriberto Galindo Quiñones, ex embajador de México en Cuba y ex cónsul general de México en Chicago.

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), Heriberto Galindo Quiñones y Emilio Coral García presentan el libro 'Drama y odisea de la migración mexicana", que analiza este fenómeno sociológico, económico y cultural, que es uno de los más importantes de nuestros tiempos. El presidente Barack Obama durante su gestión expulsó 2.7 millones de latinoamericanos,

mientras que Donald Trump deportó a unos 700 mil, enfatizó Coral quien insistió que todo este tema ha resultado en un negocio jugoso para los criminales.

"Está el tema de la trata de personas. Como está al margen de la ley, es difícil (saber lo jugoso del negocio migratorio para el crimen organizado). Se pueden tener cálculos pensando en que aproximadamente por año cruzan de manera ilegal, aunque es un dato bastante impreciso, alrededor de 300 mil a 500 mil personas y si pensamos que muchas lo hacen con facilidades que les da el crimen organizado y paga cada una de ellas cuotas de entre 8 mil a 10 mil dólares, hagan la multiplicación, es una cantidad de dinero muy grande. Es muy complicado tener datos precisos", abundó Emilio Coral García, académico de la Universidad Iberoamericana e investigador sobre el tema migratorio.

Por su parte, Galindo Quiñones advierte que el interés político de Donald Trump para buscar de nuevo la presidencia norteamericana, se torna una amenaza para los mexicanos.

"¡No sería una buena noticia! Tendríamos que preparar una estrategia política, diplomática más agresiva en defensa de la soberanía, pero de acuerdo en lo económico para que el flujo siga, las inversiones y la relación comercial... Yo no puedo meterme en la política de Estados Unidos, esa será una decisión de los ciudadanos estadounidenses, pero si el señor Donald Trump no fuera sujeto de juicio político y vinculado a procesos y buscara la candidatura y lograra la candidatura y la presidencia de Estados Unidos de América sería terrible para México"

"Y México tendría que preparar nuevas estrategias, más activas y vigentes, diplomacia muy profunda para defender los intereses de las y los mexicanos; para defender la soberanía mexicana, al mismo tiempo que conservemos una estrategia inteligente para seguir atrayendo inversiones de los Estados Unidos y para que el flujo comercial siga su marcha y su crecimiento. Tenemos que prepararnos para una situación de agresiones verbales permanentes a las que nos acostumbró el señor Trump. Él quiere volver a la presidencia. Mientras, nosotros tenemos que pugnar para que haya mayores inversiones en el país que generen empleos y desarrollen industrias", añadió Galindo en entrevista con El Heraldo de México.

Ambos analistas del problema migrante coinciden que en Estados Unidos hay dos corrientes políticas, una busca el bienestar de su vecino mexicano; pero hay otra que no quiere que progrese demasiado. Sin embargo, México tendría que aprovechar hoy los privilegios que le brinda su ubicación geográfica y también el ambiente comercial mundial (incluyendo el estira y afloja entre China y EUA).

"Para que aprovechemos la situación crítica que existe entre China y los Estados Unidos, y que México siga siendo el principal socio comercial de Estados Unidos. ¡No creo que sean buenas noticias para México si ganara el señor Donald Trump la presidencia de EUA! Pero esa será decisión del electorado estadounidense".

¿Por qué no hay caravanas de migrantes originadas en México? El desplazamiento de mexicanos hacia el país del norte es añejo. Por tanto, esa experiencia y sabiduría de los connacionales dicta que no es la mejor de las ideas, sostiene Galindo Quiñones, al tiempo de advertir que el manejo que hace el crimen organizado con las caravanas migrantes se evidencia cuando los desplazados portan modernos aparatos de telefonía celular y tarjetas bancarias.

"El migrante mexicano ancestralmente, más de cien años, tiene mucha experiencia, sensibilidad y sabiduría, sabe que si organiza caravanas llama la atención mediática, política y socialmente del gobierno estadounidense y sufrirían represiones como las que vemos que hace la autoridad migratoria al cruzar la frontera.

Hay sabiduría mexicano, se prefiere el trasiego hormiga, arreglado. ¡Hay corrupción de ambos lados! ¡Hay polleros allá y acá! Es un negocio de lesa humanidad. Los centroamericanos sí le entran al tema de las caravanas porque no tienen esa sabiduría y experiencia ancestral. Cómo se explican que los centroamericanos traen celular caro, traen tarjeta de débito".

Galindo Quiñones y Coral García preparan un segundo tomo del libro en que abordarán el fenómeno migratorio que impacta en diversos aspectos a madres de familias y niños. De hecho, durante la presentación se lanzó la propuesta para la creación del Instituto Mexicano de apoyo a la niñez migrante.

