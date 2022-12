Presidente municipal de Guadalajara sí participará en FIL

El presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro sí asistirá a la Feria Internacional del Libro (FIL) y si no asistió a la manifestación convocada por el gobierno de Jalisco y el partido Movimiento Ciudadano para manifestarse el pasado sábado en el marco de la inauguración de este evento, es porque no es “ningún arrastrado”.

En entrevista con medios de comunicación dijo que él tiene una postura sobre este movimiento y sobre el conflicto que prevalece entre la Universidad de Guadalajara y el gobierno que encabeza Enrique Alfaro Ramírez.

“Yo actúo en congruencia con mi pensamiento, es decir, yo no acudí a la inauguración de la FIL pues consideré que era contaminar la inauguración de la FIL con cuestiones políticas, que no era adecuado ante la situación que estamos viviendo. Eso no quiere decir que no vaya a participar en actividades literarias ligadas a la FIL”.

Lemus Navarro recibió este martes a la princesa del país anfitrión, Sharjah, y le hizo un evento además de hablar de literatura de ambas naciones y una exposición en el Museo de la Ciudad.

Añadió que la FIL es mucho más allá que un conflicto político o de liderazgos políticos. “La FIL es un evento que tenemos que cuidar entre todos y yo no acudí a la inauguración porque pienso, sin duda alguna, que no debimos de politizarla, es decir, la FIL debe ser para los lectores no para los grillos y segundo, yo voy a actuar conforme a mi consciencia, a mí nunca me van a ver de arrastrado con nadie”.

La FIL es un evento que tenemos que cuidar entre todos Foto: Especial

Llamó “arrastrados” a quienes asistieron a la marcha del sábado

Lamentó que hubo personas que sí asistieron a esta manifestación para “quedar bien” y aclaró que él no está afiliado al partido Movimiento Ciudadano y que, insistió, él siempre actuará conforme a su consciencia.

“Ya me reclamaron, el propio Esquer (secretario de Asistencia Social), pero el gobernador no, no me ha dicho nada. Hay unos que sus candidaturas dependen de quedar bien con algunos personajes, la mía no, mi candidatura no depende de quedar bien con nadie sino de hacer mi trabajo como presidente municipal”.

"Hoy cambió el futuro político de Jalisco. Es inadmisible la ofensa y el desprecio a las estructuras y liderazgos de este movimiento. Quien insulta este proyecto, aunque no lo entienda, no puede aspirar a encabezarlo", señaló Alberto Esquer en su cuenta de Twitter.

Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, dijo que este año el Gobierno Estatal no participaría en la Edición 36 de la FIL y llamó a otros poderes a que también cancelaran su participación.

Además, señaló que los presidentes municipales de Guadalajara, Pablo Lemus y de Zapopan, Juan José Frangie, no estarían participando en la Feria, sin embargo, Lemus ha sido tajante en decir que él actuará "conforme a su consciencia".

Finalmente dijo que el diálogo y el respeto debe prevalecer en la relación entre el Gobierno y la Universidad de Guadalajara (UdeG) y que ojalá se pueda llegar a un acuerdo y que se orienten en su responsabilidad de gobernar.

“No voy a cancelar mi participación en la FIL… yo voy a participar en todo, eso que les quede claro”, concluyó.

dhfm