Claudia Sheinbaum felicita a Demian Bichir por su opera prima

A través de un video en su cuenta de Instagram, Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, envió una felicitación al mexicano Demián Bichir por su opera prima “Un Cuento de circo & a love song”, con la cual debutará como director, luego de que el reconocido actor la invitara al estreno de su primera película.

“Demian quiero felicitarte por un ‘Cuento de Circo’ y agradecerte la invitación que me haces, lamentablemente no voy a poder asistir, pero sé que va a ser maravillo este momento contigo y con todos los actores y actrices que primer nivel que participan en esta obra. Quiero además agradecer por siempre poner en alto el nombre de México con tu trabajo, y no sólo eso, sino agradecerte por tu convicción”, destacó la Dra. Claudia Sheinbaum.

Por su parte, Demián Bichir agradeció las palabras de la mandataria y aprovechó para hacerle llegar un mensaje y reconocer la labor de la jefa de Gobierno de la CDMX: “Querida Claudia, gracias por tu mensaje, voy a pasar tus palabras a todo el reparto, a toda la gente que me acompañó haciendo esta película, nos hubiera encantado verte por ahí, ojalá te pueda dar una vuelta después, tú y todo tu equipo [...] Felicidades por todo el enorme gran trabajo que has estado haciendo al frente de la CDMX, al frente de esta, nuestra Ciudad de México, y mucho éxito con todo lo que viene".

De qué trata la película de Demián Bichir

El mexicano Demián Bichir es un actor reconocido a nivel nacional e internacional, ha participado en diversas cintas del séptimo arte como “La monja”, “Una vida mejor”, Sexo, pudor y lágrimas”, “La maldición”, entre otras. Actualmente, debuta en la pantalla grande como director y guionista de la “Un Cuento de circo & a love song”.

La cinta narra una historia en búsqueda de un amor verdadero, Refugio es un joven soñador que nació bajo la cobija del entretenimiento y que busca su amor.

En la película participan Araceli Ramírez, Ana Claudia Talancón, José Ángel Bichir, Stefanie Shrek y Eva Longoria, y podrá disfrutarse en las salas de la Cineteca Nacional de la Ciudad de México. De acuerdo con Demián Bichir, durará aproximadamente seis semanas en cartelera.

