AMLO revela hipótesis del atentado contra Ciro Gómez Leyva, del crimen organizado a un plan de la oposición

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que ordenó hacer una investigación a fondo sobre el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, al tiempo que descartó que se trate de una persecución del gobierno federal debido a que hay diferencias de ideales entre el comunicador y el mandatario federal.

“Nos solidarizamos con Ciro Gomez López y ordené una investigación a fondo para ver todas las hipótesis. La única que se debe de descartar es que, nosotros, el Gobierno Federal, no es represor, nosotros no silenciamos a nadie”, dijo AMLO.

En Palacio Nacional dio a conocer un par de hipótesis que pueden ser la causa de que el periodista fuera baleado cuando iba a bordo de su camioneta a calles de llegar a su domicilio. Por un lado, López Obrador señaló que puede tratarse de un asunto con el crimen organizado, y también puede tratarse de un plan de la oposición para tratar de desestabilizar a la administración federal. Al respecto, el mandatario expresó:

“Grupos contrarios a nosotros para afectar hayan llevado a cabo un acto con esas características. En este caso en particular les diría de que además de una vileza, no tendría en efecto que posiblemente si existiera esa intención causara para afectar nuestro gobierno, porque la gente sabe muy bien de que nosotros somos respetuosos de la vida y no nos atreveríamos a hacer una cosa así, ni mandar a hacer una cosa asi es una cuestión de convicciones”, señaló el presidente.

AMLO pide denunciar sobre el caso

Además, López Obrador agregó: “No está por demás decirlo, hay algunos que piensan de que no han habido cambios en el país y piensan que las mismas estrategias que posiblemente han aplicado antes, podrían dar resultados aún en circunstancia distintas y en otros tiempos, no está demás decirles no va a tener efecto político que ustedes están pensando, porque el pueblo tiene mucha información”, sostuvo.

Ciro Gómez Leyva sobrevivió a la balacera gracias a su auto blindado. Foto: Especial

Asimismo, Andrés Manuel López exhortó a la gente que tenga información sobre el caso del ataque en contra de Ciro Gómez Leyva, acuda con la Fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, a quien señaló de ser una "mujer incorruptible", para dar con los responsables de intentar matar al periodista.

"Hago un llamado a la gente que pueda saber, que nos ayuden, si escucharon algo, vieron algún movimiento, ¡ayúdenos!... Así evitar un plan, si es que existe, de desestabilizar la vida pública", acotó López Obrador.

