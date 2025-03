3 nuevas reglas para los usuarios de scooters en CDMX

Clara Brugada, jefa de Gobierno, envió una serie de iniciativas al Congreso de la Ciudad de México para modificar el Reglamento de Tránsito en torno al uso de bicicletas y scooters eléctricos, así como para los vehículos de propulsión humana.

Estas reformas se proponen ante el crecimiento de usuarios de scooters y motocicletas eléctricas durante los últimos años en la CDMX, lo que ha generado complicaciones viales, falta de regulación y molestias entre los capitalinos que denuncian comportamientos fuera del Reglamento de Tránsito por parte de estos usuarios.

En este sentido, es importante identificar cuáles son los vehículos que entran en las categorías de motocicletas eléctricas y vehículos no motorizados. En base a la propuesta, los vehículos con manubrios, asiento y capacidad para superar los 25 kilómetros por hora tendrán que cumplir con las nomras de una moto de combustión interna. Por otro lado, los patines y scooters eléctricos que no superen dicha velocidad se considrán vehículos no motorizados y podrán circular por las ciclovías.

¿Cuáles son las reglas para los scooters eléctricos propuestas por Clara Brugada?

Para los scooters eléctricos, la jefa de gobierno envió nuevas reglas para facilitar su tránsito por la ciudad y minimizar las situaciones de riesgo a bordo de estos vehículos: no deben detenerse en áreas peatonales, no pueden circular por banquetas, zonas peatonales ni carriles de transporte público y deben circular por ciclovías.

A fin de mejorar la seguridad en las vialidades y banquetas de la #CapitalDeLaTransformación, enviamos una serie de iniciativas para modificar el Reglamento de Tránsito para el uso de bicicletas y scooters eléctricos, así como de vehículos de propulsión humana, como bicicletas y… pic.twitter.com/OXiDlqseZn — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 7, 2025

Por otro lado, las motocicletas eléctricas no se quedan atrás y tendrán también tres importantes reglas, en caso de que se aprueben las iniciativas a la Ley de Movilidad: requerirán placa, tarjeta de circulación y luces encendidas, no podrán circular por ciclovías, carriles confinados ni banquetas y deberán seguir las mismas reglas que los vehículos de combustión.

