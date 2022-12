Lorenzo Córdova: "Mayoritear no es de demócratas"

'“No es de demócratas legislar de espaldas a la ciudadanía' Cuartoscuro

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, señaló que el llamado Plan B de reforma electoral no partió de un diagnóstico serio y objetivo, ni se construyó a partir del máximo consenso posible entre las fuerzas políticas y tras advertir que el órgano electoral no está enterrado, dijo que mayoritear, como lo hicieron Morena y aliados para aprobar la reforma no es de demócratas.

“No es de demócratas legislar de espaldas a la ciudadanía, mayoritear en vez de buscar consensos y aprobar disposiciones que claramente violan la autonomía del INE, afectan gravemente la capacidad del instituto para garantizar elecciones auténticas y ponen en riesgo los principios constitucionales de la función electoral”, sostuvo el consejero presidente.

En este contexto, reiteró que a pesar de las reformas, que una parte ya fueron aprobadas en la Cámara de Diputados y el Senado y que compactan la estructura orgánica del INE afectando su funcionamiento, se emprenderá una batalla para hacer valer la Constitución.

Reiteró la necesidad de mantener un diálogo abierto para la elaboración de una reforma electoral

FOTO: Especial

Afirmó que una reforma electoral siempre es pertinente, pero se debe hacer mediante el diálogo abierto transparente y de cara a la sociedad, lo que no ocurrió con el proyecto que deriva de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. .

“Hay quienes quieren echar a doblar las campanas por el INE y por nuestra democracia, a esos hay que decirles que guarden las plazas porque no va a haber entierro. La batalla por defensa de la democracia y de nuestro Sistema Electoral seguirá adelante, recurriendo a todas las vías jurídicas que sean necesarias para hacer valer nuestra Constitución”, recalcó Córdova.

