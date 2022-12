AMLO descarta que haya purga en Morena tras el voto de Monreal en contra de la Reforma Electoral

Al ser cuestionado si el senador Ricardo Monreal debe ser expulsado de Morena por votar en contra del "Plan B” de Reforma Electoral que propuso el Ejecutivo federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó este jueves una “purga” interna, pero dijo que el pueblo será quien lo juzgue, el “tribunal popular”.

“No pasa nada si un político toma una decisión, ¿quién va a juzgar?: El pueblo, la historia es la que va a poner a cada quien en su sitio. Yo quiero, eso sí, agradecer a los que votaron por la reforma a ley electoral, ojalá y podamos poner sus nombres”, dijo en la Mañanera en Palacio Nacional.

Señaló que en el movimiento de la Cuarta Transformación no deben haber purgas por convicción porque “además no queremos que vayan a usar una actitud de intolerancia para afianzar la creencia conservadora de que somos estalinistas”.

“No, no, no, nosotros tenemos una ventaja, una dicha enorme, tenemos un pueblo muy politizado que pone a cada quien en su lugar, no hace falta que ninguna autoridad, ningún dirigente, diría ninguna estancia de disciplina de un partido decida sobre el comportamiento de un militante, de un ciudadano porque existe un tribunal popular, ya la gente está más que consiente”, dijo.

AMLO lamenta que haya "personajes" en su partido

Andrés Manuel López Obrador expuso que lamenta que haya personajes en su partido “no se quiera aceptar esta nueva realidad y se piense que es como antes”.

El senador Monreal votó en contra de la Reforma Electoral. Foto: Archivo

También pidió a Jesús Ramírez, vocero de la presidencia, exponer y leer los nombres de los senadores que apoyaron su propuesta de reforma, minuta que obtuvo 69 votos a favor y 50 en contra, y regresó a la Cámara de Diputados para que revisen y voten los cambios que los senadores realizaron.

“Yo le doy las gracias a los senadores y ahora cuando termine va a pasar esta minuta a la Cámara de Diputados, y significa que se va a mejorar el sistema de elecciones, no como hubiésemos deseado porque el bloque conservador se opuso a una reforma constitucional y como no se pudo hacer una reforma constitucional no se pudo reducir el presupuesto excesivo de los partidos, no se pudo el que no haya 500 diputados sino 300 porque hay 200 plurinominales que no son electos de manera directa en los distritos sino son las listas que presenten los partidos”, expresó.

