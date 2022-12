VIDEO | Diputados en CDMX se agarran a golpes por dictamen de protección animal

Dos diputados del Congreso de la Ciudad de México llegaron a los golpes por el dictamen para expedir la nueva Ley de Protección y Bienestar Animal en la capital.

Los diputados del Verde y del PRD, Jesús Sesma y Jorge Gaviño, respectivamente, se lanzaron insultos, así como golpes en los pasillos de la sede del órgano legislativo después de una diferencia legislativa.

Sesma buscaba que se incluyera en la orden del día, de la sesión ordinaria que se llevará a cabo esta tarde-noche, el dictamen de protección y bienestar animal, no obstante, no alcanzó mayoría.

Morena, PT y Mujeres Demócratas votaron a favor, PAN y PRI en abstención y Movimiento Ciudadano en contra; por lo que para que pudiera ser considerado para la sesión requería el voto a favor del PRD, y estos, particularmente, Gaviño decidió ir en abstención.

Tras esto, Sesma salió del salón Benito Galeana, que se ubica en el primer piso de la sede legislativa, en dirección a su oficina y al ver a Gaviño le reprochó: “eres una persona sin palabra, cobarde. maricón”.

"Puede tener mucha experiencia legislativa pero no tiene palabra" Foto: Especial

En respuesta, el exdirector del Metro -quien se encontraba acompañado de su compañero, Víctor Hugo Lobo- se retiró los lentes y dio un leve empujón a Sesma; a lo que este último respondió con una patada en la espinilla.

Acto seguido se calientan los ánimos, y de inmediato Lobo Román detiene a Gaviño Ambriz, en tanto, el morenista, Fernando Mercado contiene a Sesma para evitar que continúen con la pelea.

En entrevista posterior, el legislador del Verde expresó que su molestia se debió a que Gaviño se comprometió a “que, si yo votaba a favor ayer unos dictámenes de su comisión de normatividad, él me apoyaría para subir a pleno hoy con ley de bienestar animal”.

“Puede tener mucha experiencia legislativa pero no tiene palabra. Que se puede esperar de una persona que ha brincado en seis partidos políticos, y debe mucho en cuestiones del metro”, expreso.

Por su parte, Gaviño expresó que nunca se toma de manera personal algún asunto legislativo y dejó en claro que “mi voto no está en venta, solo le dije que veríamos el dictamen de bienestar animal”.

Expresó que Sesma “se vende al mejor postor” y muestra de ello es que el dictamen que defiende “ataca los derechos de los animales, yo siempre voy a estar en contra de eso, aunque me hable quien me hable, es regresivo”.

“Si llegan y te agreden. Yo no soy una gente violenta, procuro no serlo, pero nosotros tampoco no somos agachones. Políticamente y personalmente no seremos agachones”, concluyó.

dhfm