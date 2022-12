Los mexicanos varados en Perú podrán regresar a casa, la embajada apunta a traerlos el domingo

El domingo tentativamente en un vuelo comercial se plantea que el equipo de fútbol de Toluca varado en Perú, salga hacia México, de acuerdo a un plan integrado por autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), pero que aún genera preocupación entre padres de familia.

La anterior información la dio a conocer la directiva de la Academia del Atlante, ubicada en la capital mexiquense, con la presencia de autoridades estatales y municipales, y los familiares de los menores en una conferencia de prensa.

Los 22 jugadores, de entre 15 y 16 años de edad, así como seis integrantes del cuerpo técnico, adultos mayores, se encuentran en el hostal resguardados Sol Mochica en la capital de Perú, con buen estado de salud y tranquilos.

El director Administrativo de la Academia Atlante, Víctor Osorio, informó que el embajador de México en Perú, Pablo Monroy Conesa, le hizo conocer el plan para responder la petición de los deportistas de salir de la nación andina.

Detalló que se ha programado que entre el viernes y sábado salgan vía aérea de Trujillo hacia Lima y desde éste último punto salgan hacia el país en una aerolínea mexicana.

“Lo principal es que nuestros niños estén resguardados. Realmente creo que es lo principal, todas las autoridades nos están ayudando, nosotros estamos trabajando con ellos y estamos pegados minuto a minuto, tengan la seguridad, denos un voto de confianza que primero Dios estarán aquí sus niños”, declaró.

El administrativo aclaró que como academia han absorbido el costo adicional de los cambios de los vuelos, aunque, reconoció, que algunos padres de manera voluntaria se han sumado a dar apoyo. Comprometió a los familiares de los menores el mantenerlos informados sobre el traslado.

Piden apoyo para los jóvenes. FOTO: Gerardo García

Además, ratificó que en todo momento el equipo de fútbol y el cuerpo técnico han sido escoltados y por ello se han mantenido ajenos a la problemática política de Perú.

Al escuchar el plan, los padres de familia aún manifestaron preocupación, porque vieron previamente una propuesta alterna de salir en un vuelo privado que costaría millón y medio de pesos, o llevarlos a Ecuador u otro país cercano y de ahí volar a México antes de concluir esta semana. Reforzaron su temor de que siga pasando el tiempo para sacarlos y con ello se pueda complicar la situación.



Uno de ellos recordó que este miércoles se decretó estado de emergencia en siete provincias, situación que pudiera extenderse a todo el país, lo que pondría en riesgo a los chicos y haría más difícil traerlos.



César Arizmendi, padre de Isaac Sebastián, reconoció que "no me quedo tranquilo por esta situación, porque las condiciones políticas allá son muy cambiantes, cuando ellos llegaron estaba muy bien, ese día se declaró el golpe de estado, nada nos garantiza que mañana no digan que el estado de emergencia es a nivel nacional".



Los abuelitos de Emiliano Miranda, mencionaron que están preocupados por él pero le mandaron a decir que lo están esperando y que sea paciente, y aseguraron que confían en lo que están haciendo las autoridades mexicanas.

Piden un vuelo de la Fuerza Aérea

Marcela Pineda es madre de uno de los 22 jóvenes que se encuentran varados en Perú después de que no pudieron regresar a México tras el estallido del conflicto derivado de la destitución de Pedro Castillo. Los muchachos, indicó, acudieron al país para participar en un torneo de futbol que se realizó en ese país.

Indicó que los vuelos y las carreteras cerraron desde la semana pasada, por lo que ha sido imposible que los deportistas regresen a su país en un viaje comercial.

Ellos están bien, fuera de peligro y contacto con sus familias. El problema, indicó es que muchos se están quedando sin dinero para poder mantener sus gastos, por lo que no han salido del hotel para evitar riesgos y acabar con todos sus recursos.

Los jóvenes están varados en el país desde el domingo. FOTO: Especial.

Indicó que la Embajada de México en Perú informó que se encuentra haciendo las gestiones para sacar a los muchachos del país, debido a que no hay dinero para contratar un vuelo privado.

No obstante, los familiares de los varados piden al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que realice las acciones pertinentes para traerlos de nueva cuenta al país.

Los familiares de los jóvenes sugirieron que se utilice un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para hacer el viaje. Aseguran que en otros casos han realizado estos trayectos para políticos de otros países, por lo que no debería privarse este derecho a los mexicanos.

