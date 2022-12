Turista se avienta de segundo piso de un hotel de Acapulco, ¿fue por el sismo?

La mañana de este domingo 11 de diciembre muchas personas se despertaron por el sismo magnitud 6 que tuvo su epicentro en Tecpan, Guerrero, el cual no dejó daños en ninguno de los lugares en los que percibió, aunque sí ocasionó miedo y después varios memes. En Acapulco se suscitó una situación la cual se atribuyó al movimiento, una turista se aventó desde el segundo piso de un hotel del puerto, por lo que resultó lesionada, medios locales dijeron que en la desesperación ante el fenómeno natural tomó la decisión. Las fotos de la joven ensangrentada en el piso se viralizaron rápidamente.

Algunas personas incluso las compartieron con la leyenda: “Durante un sismo no corro, no empujo y no me aviento”. Varios internautas señalaron que el miedo que han dejado los temblores provocan que las personas tomen decisiones desesperadas y se solidarizaron con la joven pues aunque en Acapulco no hay Alerta Sísmica, compartieron el pánico que les provoca escucharla. No faltó quien criticó el hecho tachándolo de exagerado, pues como siempre ocurre las publicaciones dividen opiniones en redes sociales. Pero horas después la información dio un giro, que causó aún más polémica.

De acuerdo con un medio de comunicación guerrerense, testigos del suceso dijeron que mientras se realizaba la evacuación de las instalaciones del hotel la joven se arrojó del segundo piso, por lo que atribuyeron la situación al movimiento telúrico.

Se especula que se aventó tras discutir con su novio. Foto: especial.

Paramédicos de la Policía Turística llegaron al hotel Condominio Hemisphere, ubicado en la avenida costera Miguel Alemán, frente al Club de Golf. Tras darle los primeros auxilios a la joven, la trasladaron a un hospital particular.

Tras la polémica suscitada en redes sociales por lo sucedido con la joven, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Guerrero desmintió que el hecho haya tenido relación con el sismo, pues según informó ocurrió 30 minutos antes que el temblor.

Nuevamente los medios de comunicación locales dieron información sobre lo ocurrido, dijeron que la razón por la cual la joven se aventó fue porque sostuvo una pelea con su novio y por el coraje lo hizo, algo que no ha sido corroborado o desmentido por las autoridades.

Trascendió que el novio declaró que sí pelearon, después de la discusión escuchó un golpe y al asomarse por la ventana vio a su novia en el piso. En las fotos se puede ver al hombre junto a la joven.

